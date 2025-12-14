RETRO RÁDIÓ

Deák Dániel Mohácson: „Ez lenne a legpusztítóbb csapás a magyarokra!”

A magyar emberekre nézve annyi káros dolog van benne, hogy szinte lehetetlen feladat megmondani, hogy melyik lenne a legrosszabb. Deák Dániel azonban nem ijedt meg a kihívástól, szerinte ez a Tisza-adócsomag legpusztítóbb javaslata!

2025.12.14. 16:45
háborúellenes gyűlés deák dániel mohács

Mohácson, a Háborúellenes Gyűlésen Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője részletesen kifejtette a véleményét a Tisza-adóról. Deák Dániel arról is világosan beszélt, hogy mi jelentené szerinte a legnagyobb veszélyt a magyar családokra, ha a baloldal kerülne döntési helyzetbe.

Deák Dániel
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Tisza-adócsomag brutális károkat okozna (Forrás MW)

Deák Dániel szerint ez a legpusztítóbb Tisza-javaslat

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Mohácson kifejtette:

A többkulcsos személyi jövedelemadó lenne a legpusztítóbb lépés a magyar társadalom számára.

Deák Dániel szerint ezt már egyszer megtapasztalta az ország, és mindenkinek súlyos árat kellett fizetnie.

2010 előtt pontosan láttuk, hova vezetett ez: beruházások maradtak el, munkahelyek szűntek meg, tömeges munkanélküliség alakult ki.

Deák Dániel a beszélgetés során arra is felhívta a figyelmet, hogy a baloldal most is ugyanabba az irányba tart.

Megszorításokról beszélnek, adóemelésekről, a többkulcsos adó visszahozásáról. Ez nem új recept, ez egy régi, elhibázott baloldali politika. 

– mondta az elemző.

Deák Dániel szerint a háttérben nemcsak belpolitikai szándékok állnak. Úgy véli, Brüsszel részéről is egyre nagyobb a nyomás, hogy a tagállamok több pénzt fizessenek be, amit végső soron a háború finanszírozására fordítanának. A Tisza Brüsszelt akarja kiszolgálni.

Brüsszel a háború árát a magyar emberekkel fizettetné meg! 

– fogalmazott.

A mohácsi gyűlés üzenete szerinte világos: a magyar emberek békét akarnak, nem háborút, munkát akarnak, nem megszorításokat.

Ha nincs munka, nincs jövő. Ezért kell megállítani a többkulcsos adót.

– zárta gondolatait az elemző.

 

