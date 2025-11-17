RETRO RÁDIÓ

Zacher Gábor nagykövet lett, örömmel vállalta a felkérést

Új szerepben az ismert toxikológus. Igent mondott a felkérésre, Zacher Gábor nagykövet lett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.17. 08:16
dr. Zacher Gábor jószolgálati nagykövet Országos Mentőszolgálat Alapítvány

Bár papíron nyugdíjba vonult, továbbra sem pihen Zacher Gábor. Az ország egyik legismertebb toxikológusa továbbra is aktívan dolgozik orvosként és mentőorvosként. S miközben hamarosan megjelenik harmadik könyve, a Zacher 3.0, egy izgalmas felkérésre mondott igent: jószolgálati nagykövetként támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (OMSZA) munkáját. Vagyis: Zacher Gábor nagykövet lett.

Zacher Gábor nagykövet
Zacher Gábor nagykövet lett: a toxikológus jószolgálati nagykövetként támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány munkáját (Fotó: Matey István / Hajdú-bihari Napló)

„Számomra nem is volt kérdés, hogy elfogadom-e a felkérést” – mondja Zacher Gábor. – „A mentők és az egészségügy világa mindig is a mindennapjaim része volt, és örömmel vállalok minden olyan szerepet, amellyel akár közvetett módon is segíthetek a betegeknek. A Mentőalapítvány munkáját évek óta figyelemmel kísérem és nagyra tartom, az pedig külön öröm, hogy az alelnök, Dr. Czakler Éva régi kollégám és barátom.”

Az együttműködés célja a társadalom edukációja egészségügyi és egészségvédelmi témákban, valamint a civil és vállalati támogatói bázis erősítése annak érdekében, hogy a Mentőalapítvány továbbra is innovatív eszközökkel és programokkal segíthesse a mentők munkáját.

A Mentőalapítvány és Zacher Gábor első közös megjelenése egy rövid videó, amelyben az alapítvány újdonsült jószolgálati nagykövete azt is elmondja, hogyan egészíti ki és segíti a Mentőalapítvány az OMSZ tevékenységét, működését.

„Zacher doktor személye hiteles és inspiráló – nemcsak orvosként, hanem közszereplőként is képes megszólítani az embereket olyan témákban, amelyek a mindennapi egészségkultúrát, az elsősegélynyújtást vagy éppen a civil összefogás fontosságát érintik” – mondja Dr. Czakler Éva, mentőorvos, az OMSZA kuratóriumának alelnöke.

A nagyköveti együttműködés első nagyobb közös akciója egy adventi jótékonysági kampány lesz, amely az ünnepi időszakban a mentők mindennapi, sokszor emberfeletti munkájára hívja fel a figyelmet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu