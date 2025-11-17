Zacher Gábor nagykövet lett, örömmel vállalta a felkérést

Bár papíron nyugdíjba vonult, továbbra sem pihen Zacher Gábor. Az ország egyik legismertebb toxikológusa továbbra is aktívan dolgozik orvosként és mentőorvosként. S miközben hamarosan megjelenik harmadik könyve, a Zacher 3.0, egy izgalmas felkérésre mondott igent: jószolgálati nagykövetként támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (OMSZA) munkáját. Vagyis: Zacher Gábor nagykövet lett.

Zacher Gábor nagykövet lett: a toxikológus jószolgálati nagykövetként támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány munkáját (Fotó: Matey István / Hajdú-bihari Napló)

„Számomra nem is volt kérdés, hogy elfogadom-e a felkérést” – mondja Zacher Gábor. – „A mentők és az egészségügy világa mindig is a mindennapjaim része volt, és örömmel vállalok minden olyan szerepet, amellyel akár közvetett módon is segíthetek a betegeknek. A Mentőalapítvány munkáját évek óta figyelemmel kísérem és nagyra tartom, az pedig külön öröm, hogy az alelnök, Dr. Czakler Éva régi kollégám és barátom.”

Az együttműködés célja a társadalom edukációja egészségügyi és egészségvédelmi témákban, valamint a civil és vállalati támogatói bázis erősítése annak érdekében, hogy a Mentőalapítvány továbbra is innovatív eszközökkel és programokkal segíthesse a mentők munkáját.

A Mentőalapítvány és Zacher Gábor első közös megjelenése egy rövid videó, amelyben az alapítvány újdonsült jószolgálati nagykövete azt is elmondja, hogyan egészíti ki és segíti a Mentőalapítvány az OMSZ tevékenységét, működését.

„Zacher doktor személye hiteles és inspiráló – nemcsak orvosként, hanem közszereplőként is képes megszólítani az embereket olyan témákban, amelyek a mindennapi egészségkultúrát, az elsősegélynyújtást vagy éppen a civil összefogás fontosságát érintik” – mondja Dr. Czakler Éva, mentőorvos, az OMSZA kuratóriumának alelnöke.

A nagyköveti együttműködés első nagyobb közös akciója egy adventi jótékonysági kampány lesz, amely az ünnepi időszakban a mentők mindennapi, sokszor emberfeletti munkájára hívja fel a figyelmet.