Még mindig oltják a lángokat – friss fejlemények érkeztek a belvárosi társasháztűzről

Pánik! Tűz ütött ki a bazilikánál lévő társasháznál. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.20.
Módosítva: 2025.11.20.
tűz bazilika lakástűz

Egy társasház ötödik emeleti lakására rohantak a tűzoltók. Az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál lévő lakásnál a tűz olyan gyorsan terjedt, hogy a tetőt is elérte. Az épületben azonnal megkezdték a kiürítést – közölte a katasztrófavédelem.

Tűz ütött ki a Bazilikánál lévő társasházban
Tűz ütött ki a bazilikánál lévő társasházban – Fotó: Pexels (illusztráció)

Rengeteg tűzoltó érkezett ki a tűzhöz az ötödik emeleti lakásra!

Mindenki döbbenten nézte a gyorsan terjedő lángokat, ami azonnal továbbterjedt a tetőre is.

Tűz ütött ki a bazilikánál lévő társasházban

Egy szemtanú nyilatkozott a Borsnak:

A tető égett, azt láttuk, de hogy honnan indult, azt nem. Gondoltuk, hogy valamelyik felső lakásban lehetett a tűz, az viszont aggasztó, hogy már a tetőt is elérte. Nagyon közel vannak egymáshoz az épületek, akár át is terjedhet.

Az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál lévő társasház hatalmas lángokkal égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók hamar kiérkeztek a helyszínre és azonnal megkezdték a ház kiürítését. A ház előtti területet pedig lezárták, nem sokkal később megérkezett az erősítés is.

Azt egyelőre nem tudni, megsérült-e valaki a tűzesetben.

Az oltás ezekben a percekben is tart.

 

