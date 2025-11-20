Még mindig oltják a lángokat – friss fejlemények érkeztek a belvárosi társasháztűzről
Pánik! Tűz ütött ki a bazilikánál lévő társasháznál. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek.
Egy társasház ötödik emeleti lakására rohantak a tűzoltók. Az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál lévő lakásnál a tűz olyan gyorsan terjedt, hogy a tetőt is elérte. Az épületben azonnal megkezdték a kiürítést – közölte a katasztrófavédelem.
Rengeteg tűzoltó érkezett ki a tűzhöz az ötödik emeleti lakásra!
Mindenki döbbenten nézte a gyorsan terjedő lángokat, ami azonnal továbbterjedt a tetőre is.
Egy szemtanú nyilatkozott a Borsnak:
A tető égett, azt láttuk, de hogy honnan indult, azt nem. Gondoltuk, hogy valamelyik felső lakásban lehetett a tűz, az viszont aggasztó, hogy már a tetőt is elérte. Nagyon közel vannak egymáshoz az épületek, akár át is terjedhet.
Az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál lévő társasház hatalmas lángokkal égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók hamar kiérkeztek a helyszínre és azonnal megkezdték a ház kiürítését. A ház előtti területet pedig lezárták, nem sokkal később megérkezett az erősítés is.
Azt egyelőre nem tudni, megsérült-e valaki a tűzesetben.
Az oltás ezekben a percekben is tart.
