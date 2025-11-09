Bolygóismeret, lomtalanítás, és kék hírek szerepeltek a hét legolvasottabb cikkei között.

A toplista első helyén a Földről szóló kvíz végzett. Mert bár nem feltétlenül kell mindent is tudni az otthonunkat adó Bolygóról, de a „legek” ismerete alap.

A toplista első helyét a Föld legjei kvíz foglalta el. Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Tudni illik, melyik a legkisebb ország vagy a leghosszabb folyó; ettől még nem leszel földrajztanár, de simán brillírozhatsz a barátaid előtt. Nem kell enciklopédia, elég a kíváncsiság: olvass utána, rakd össze a képet a körülötted lévő világról. Azt biztosan tudod, hogy a legnagyobb ország Oroszország – na de a legkisebbet be tudod lőni? Ha még nem töltötted ki, esetleg újra ki szeretnéd tölteni a kvízt, akkor kattints ide.

Szép hegyekben gyűlt a hulladék a Hegyvidéken, érdeklődő is volt. Lomtalanításkor a háztartásban feleslegessé vált, kukába nem férő holmikat tehetjük ki: matrac, szőnyeg, bőrönd, bútor, nagyobb használati tárgyak, sportszerek. Ami NEM mehet: a napi kommunális szemét; a szelektíves csomagolóanyag (papír, műanyag, fém); építési-bontási törmelék, sitt, föld, szénpor, hamu; gumiabroncs, síküveg, zöldhulladék; ipari vagy szolgáltatási eredetű textil; valamint elektromos és elektronikai hulladék. Így marad rendezett és biztonságos a környék.



Az utóbbi időben több mobiltelefon-lopás és kísérlet történt a vonalon, több megállóban is. A tolvajok döbbenetes trükkökkel dolgoznak, sem Istent, sem embert nem kímélnek. Az utasok már egymást figyelmeztetik: az ajtók mellett különösen óvatosan a mobillal – ne tartsd kilógatva, és leszálláskor ne merülj bele.

Éremgyűjtők is érintettek a közelmúltban feltárt, összesen csaknem 8 milliárd forintos online csalásokban. A Magyar Nemzeti Bank többször figyelmeztetett: érmevásárláskor, főleg aukciós oldalakon, ellenőrizd a hirdető hitelességét, mert a módszerek folyamatosan változnak. A gyűjtők közben egymást segítik a lehúzás elkerülésében. Magyar Tímea amatőr gyűjtő és férje azért vágtak bele, mert bíznak a gyűjtemény értéknövekedésében – és számukra az eszmei, történelmi tisztelet legalább ennyire fontos.



Vérfagyasztó támadás egy oviban. Szirénázó rendőrök, TEK és útlezárások sokkolták a járókelőket a XV. kerületi Kossuth Lajos utcában, miután egy férfi a rákospalotai óvodába barikádozta be magát. A helyiek a hírekre a helyszínre siettek, rémülten találgattak. Nem volt könnyű „kiimádkozni” az épületből; a férfit végül a TEK tárgyalói beszélték rá, hogy adja fel magát. A rémült gyerekeket az ablakon adogatták ki a szülők.