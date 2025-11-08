Vérfagyasztó eset a XV. kerületi óvodában: Kattant a bilincs a késsel betörő férfi kezén

Őrizetbe vették a XV. kerület egyik óvodájába pénteken késsel bemászó, és pánikot okozó férfit, akiről kiderült, hogy körözés alatt állt, a közelben álló kocsijában kábítószert, bontott alkoholos üvegeket, szamurájkardot, és kést is találtak - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Őrizetbe vették a XV. kerületi óvodába késsel bemászó férfit. Fotó: rendőrség

A tájékoztatás szerint a pénteken napközben a körözés alatt álló férfi a rendőrök elől menekülve, késsel a kezében mászott be a XV. kerületi óvoda udvarára.

Elfogató parancsot azért adtak ki ellene, mert a gyanú alapján október 3-án a XX. kerületben társaival teleszkópos vasrúddal (viperával) bántalmazott valakit. Miután a Terrorelhárítási Központ munkatársai november 7-én az óvoda udvarán elfogták, orvosi ellátását követően előállították, majd a BRFK XX-XXIII. Kerületi Rendőrkapitányságán a korábbi bűncselekmény miatt súlyos testi sértés kísérlete és felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanújával hallgatták ki - írja az MTI.

Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Az óvoda közelében parkoló kocsijában - amelyből a rendőröket meglátva kiugrott, és menekülni kezdett - egy üres whiskys- és egy megbontott vodkásüveget, körülbelül 100 gramm kábítószergyanús anyagot, valamint egy szamurájkardot és egy kést találtak. A november 7-én történtek ügyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság folytat nyomozást.