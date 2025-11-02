RETRO RÁDIÓ

Világszerte kudarcot vallott, amit a Tisza akar bevezetni

A Tisza Párt kiszivárgott adóügyi tervezete szerint Magyarországon a jelenlegi 9 százalékos társasági adó 25 százalékos adó jöhetne, ha Magyar Péterék jövőre kormányra kerülnének. A nemzetközi példák azonban világosan mutatják, hogy egy ilyen emelés szinte mindenhol gazdasági visszaesést, munkahelyvesztést és beruházás-csökkenést eredményez.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 13:13
Módosítva: 2025.11.02. 14:07
adó Tisza Párt adóemelés

Mint ahogy az már több ízben kiderült, a Tisza Párt a kormányra kerülése esetén súlyos adóemeléseket vezetne be és újra visszahozná a többkulcsos adórendszert is. Ahogy arra az Ellenpont felhívta a figyelmet, a társasági adó megemelése több külföldi országban is kudarcot vallott és gazdasági válság közeli helyzetbe sodorta az érintett államokat – írja a Ripost

többkulcsos adórendszer
A többkulcsos adórendszer külföldön sem működik, de a Tiszát nem érdekli. Fotó: Máté Krisztián / Ripost

Ezt okozta külföldön 

Görögországban a 2013 és 2015 között végrehajtott adóemelés a társasági adókulcsot 20-ról 29 százalékra növelte, ám ennek hatására a beruházási ráta a GDP 26 százalékáról 11 százalékra esett vissza, miközben a munkanélküliség 27 százalékra ugrott fel. Ennek következményeképpen számos vállalat Ciprusra és Bulgáriába helyezte át székhelyét, hogy elkerülje a magas adóterheket.

2015-ben Brazíliában is adóemelést vezettek be, minek a hatására az ország GDP-je 7 százalékponttal csökkent, ezáltal pedig több mint egymillió munkahely szűnt meg és a a külföldi tőkebeáramlás is visszaesett. Az IMF utólagos értékelése egyértelműen kimondta: "a fiskális konszolidáció adóemelésre épülő stratégiája rövid távon tovább mélyítette a recessziót, mivel elfojtotta a magánberuházásokat és a fogyasztást".

Franciaország évtizedeken át tartotta magasan a társasági adókulcsot, 2012-ben 38 százalékra emelve azt. A következmény: a növekedés lelassult, a munkanélküliség tartósan 10 százalék fölött maradt, és a nagyvállalatok tömegesen telepítették át tevékenységüket alacsonyabb adózású országokba.

Az OECD és a Világbank kutatásai szerint minden 10 százalékpontos adóemelés átlagosan 2 százalékponttal veti vissza a beruházásokat, miközben torzítják a piacot, és végül csökkentik az állami bevételeket.

Magyarország jelenlegi, egységesen 9 százalékos társasági adókulcsa Európa legalacsonyabbja, ami az elmúlt években rekordmértékű beruházásokat és munkahelyteremtést hozott. A nemzetközi tapasztalatok fényében egy magasabb társasági adó nem a gazdaság erősítését, hanem annak gyengülését vetítené előre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu