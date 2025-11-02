Ez lenne a Tisza-adók hatása: több tízezer ember kerülne utcára, csökkennének a bérek, megszűnne a rezsicsökkentés, és több kedvezmény

Egész pontosan úgy fogalmazott:

Egész egyszerűen rossz a szerkezete a bevételi oldalnak is, meg a kiadásinak is, mert a bevételi oldalon is lehetne keresni. Az nem igaz, hogy a kilencszázalékos társasági adó az egy értelmes dolog.

Ugyanezt a szintén a Tisza környékén mozgó Bod Péter Ákos is elmondta, és a Raskó György is tett erre utalást.

A társasági adó emelésének következményei azonban messzehatóak lehetnek, amelyeket az elemzések szerint úgy lehetne egyszerűen érzékeltetni, hogy sorra tűnnének el a munkahelyek, akinek pedig mégis marad állása, az jóval kevesebbet fog keresni.

Az Ellenpont nemzetközi modellek és tapasztalatok alapján kiszámolta, hogy pontosan mennyire terhelné meg a magyar embereket a társasági adó közel háromszorosára való emelése.

Magyarország most még vonzza a befektetőket

Magyarországon jelenleg Európa legalacsonyabb TAO-kulcsa (9%) működik, amely, versenyelőnyt jelentett hazánknak a külföldi beruházások elnyerésében. Többek között ennek is köszönhető, hogy 2023-ban Magyarországra több külföldi működőtőke, vagyis beruházás érkezett, mint a nálunk nyolcszor nagyobb Németországba, 2024-ben pedig minden Európába érkező kínai befektetés egyharmada Magyarországra érkezett, 3,1 milliárd euró értékben.

Számtalan szakértő elmondta, hogy ha ezt a kulcsot 25 százalékra emelnék, azok az ösztönzők, amelyek eddig vonzották a befektetőket - és ezáltal egymillió új munkahely megteremtéséhez járultak hozzá az elmúlt 15 évben - negatív irányba módosulnának. Szakértők szerint egy ilyen drasztikus adóemelés hatásai több csatornán keresztül is érezhetőek lennének a beruházásokra, a munkaerőpiacra és szélesebb társadalmi-gazdasági folyamatokra vonatkozóan.

Elképesztő gazdasági visszaesést hozna a Tisza tervezete

A vállalatok egy-egy beruházás előtt alaposan megvizsgálják a tőkebefektetésből származó költségeket, így például az adózási környezetet. Ezeknek a befektetéseknek a célja ugyanis a profitszerzés, így az alacsonyabb adókulccsal rendelkező ország versenyelőnyt élvez egy magas adókulcsúval szemben. Ezért a külföldi működőtőke bevonzása szempontjából fontos az alacsony adókörnyezet. Mindezt az OECD legfrissebb elemzése is megerősíti, amelynek egyik megállapítása, hogy a vállalati beruházási ráták negatívan korrelálnak a céges adóterhekkel.