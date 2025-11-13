Szörnyű tragédia: Lezuhant a televíziós személyiség helikoptere Dél-Afrikában, nem élte túl

Egy 43 éves tévés séf életét vesztette, miután helikoptere elektromos vezetékeknek ütközött és lezuhant – közölte a PEOPLE.

Egy tévés séf életét vesztette - helikoptere elektromos vezetékeknek ütközött

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Egy népszerű séf és televíziós műsorvezető, Mynie Steffens, tragikus helikopterbalesetben halt meg Dél-Afrikában.

A 43 éves nőt több dél-afrikai lap azonosította az áldozatként. Beszámolóik szerint Steffens november 10-én, hétfőn vesztette életét, amikor a helikoptere lezuhant egy citrusültetvénynél, Kelet-Fokföld tartományban. Steffens – aki helikopterpilóta, szakácskönyvszerző és tévés személyiség is volt – éppen rovarirtó permetezést végzett a narancsfákon hétfő reggel, nem sokkal 8 óra előtt, amikor a baleset történt.

A baleset előtt a helikopter nagyfeszültségű vezetékeknek ütközött, mielőtt lezuhant.

– közölte a Balesetek és Incidensek Vizsgálati Osztálya (AIID).

Az közleményben ezt írták:

A rendelkezésünkre álló információk szerint a pilóta növényvédelmi repülést hajtott végre, amikor a helikopter nekicsapódott az elektromos vezetékeknek és lezuhant. (...) A helikopter jelentős mértékben megrongálódott az ütközés ereje miatt.

A balesetről készült fotókon az látható, hogy a helikopter a farm egyik füves területén hever, és a géptest egyes darabjai hiányoznak az ütközés következtében.

Van der Walt (Mynie közeli barátnője) néhány órával a baleset után nyilatkozott, amiben óriási sokknak és tragikus veszteségnek nevezte barátnője halálát.