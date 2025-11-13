Szörnyű tragédia: Lezuhant a televíziós személyiség helikoptere Dél-Afrikában, nem élte túl
Egy népszerű séf és televíziós műsorvezető, Mynie Steffens, tragikus helikopterbalesetben halt meg Dél-Afrikában. A tévés séf életét vesztette.
Egy 43 éves tévés séf életét vesztette, miután helikoptere elektromos vezetékeknek ütközött és lezuhant – közölte a PEOPLE.
A 43 éves nőt több dél-afrikai lap azonosította az áldozatként. Beszámolóik szerint Steffens november 10-én, hétfőn vesztette életét, amikor a helikoptere lezuhant egy citrusültetvénynél, Kelet-Fokföld tartományban. Steffens – aki helikopterpilóta, szakácskönyvszerző és tévés személyiség is volt – éppen rovarirtó permetezést végzett a narancsfákon hétfő reggel, nem sokkal 8 óra előtt, amikor a baleset történt.
A baleset előtt a helikopter nagyfeszültségű vezetékeknek ütközött, mielőtt lezuhant.
– közölte a Balesetek és Incidensek Vizsgálati Osztálya (AIID).
Az közleményben ezt írták:
A rendelkezésünkre álló információk szerint a pilóta növényvédelmi repülést hajtott végre, amikor a helikopter nekicsapódott az elektromos vezetékeknek és lezuhant. (...) A helikopter jelentős mértékben megrongálódott az ütközés ereje miatt.
A balesetről készült fotókon az látható, hogy a helikopter a farm egyik füves területén hever, és a géptest egyes darabjai hiányoznak az ütközés következtében.
Van der Walt (Mynie közeli barátnője) néhány órával a baleset után nyilatkozott, amiben óriási sokknak és tragikus veszteségnek nevezte barátnője halálát.
Hozzátette, Mynie tele volt életkedvvel és tervekkel.
