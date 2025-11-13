RETRO RÁDIÓ

Szörnyű tragédia: Lezuhant a televíziós személyiség helikoptere Dél-Afrikában, nem élte túl

Egy népszerű séf és televíziós műsorvezető, Mynie Steffens, tragikus helikopterbalesetben halt meg Dél-Afrikában. A tévés séf életét vesztette.

Megosztás
Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.13. 05:30
helikopterbaleset helikopter elhunyt

Egy 43 éves tévés séf életét vesztette, miután helikoptere elektromos vezetékeknek ütközött és lezuhant – közölte a PEOPLE.

Egy tévés séf életét vesztette - helikoptere elektromos vezetékeknek ütközött
Egy tévés séf életét vesztette - helikoptere elektromos vezetékeknek ütközött
Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Egy népszerű séf és televíziós műsorvezető, Mynie Steffens, tragikus helikopterbalesetben halt meg Dél-Afrikában.

A 43 éves nőt több dél-afrikai lap azonosította az áldozatként. Beszámolóik szerint Steffens november 10-én, hétfőn vesztette életét, amikor a helikoptere lezuhant egy citrusültetvénynél, Kelet-Fokföld tartományban. Steffens – aki helikopterpilóta, szakácskönyvszerző és tévés személyiség is volt – éppen rovarirtó permetezést végzett a narancsfákon hétfő reggel, nem sokkal 8 óra előtt, amikor a baleset történt.

A baleset előtt a helikopter nagyfeszültségű vezetékeknek ütközött, mielőtt lezuhant.

– közölte a Balesetek és Incidensek Vizsgálati Osztálya (AIID).

Az közleményben ezt írták:

A rendelkezésünkre álló információk szerint a pilóta növényvédelmi repülést hajtott végre, amikor a helikopter nekicsapódott az elektromos vezetékeknek és lezuhant. (...) A helikopter jelentős mértékben megrongálódott az ütközés ereje miatt.

A balesetről készült fotókon az látható, hogy a helikopter a farm egyik füves területén hever, és a géptest egyes darabjai hiányoznak az ütközés következtében.

Van der Walt (Mynie közeli barátnője) néhány órával a baleset után nyilatkozott, amiben óriási sokknak és tragikus veszteségnek nevezte barátnője halálát.

Hozzátette, Mynie tele volt életkedvvel és tervekkel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu