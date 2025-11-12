„A rodeó az életem, mégis úgy éreztem, abba kell hagynom" – balesete után visszatérne Európa legjobb rodeósa

A legjobb európai versenyzők között tartják nyilván Szlapák Dánielt. A versenyzés során végig az adrenalin hajtotta a fiatalembert, aki először problémás lovakkal kezdett foglalkozni, amit a rodeó követett.

Bika szúrta át Szlapák Dániel állát

Egyszer csak egy versenyen találtam magam egy bika hátán. Pár másodperc az egész, de egy óriási extázis. Felülsz a bikára, nyílik az ajtó és a következő emlék mikor futsz ki

– mondja a sportág legjobbjai közé tartozó fiatalember, aki sikert sikerre halmozott. Pályafutása során többször sérült meg komolyan. Csontjai törtek, és a boka szalagja is elszakadt, és egyszer egy bika az állát is átszúrta. Dániel nagyon szerencsésnek tartja magát, mert a sérülései után mindig gyorsan regenerálódott.

A sikerek után azonban mélyrepülés kezdődött a sportember életében. Utólag visszagondolva úgy érzi, túlságosan sikerorientálttá vált, ezért a sportban és a magánéletében is kudarcok érték. A legnagyobb arculcsapás számára mégis az volt, amikor bálaszállítás közben baleset érte. Egy rossz lépésnek köszönhetően csavar fúródott a térdébe, amit meg kellett műteni.

Ezután tudatosan kezdtem újra építeni az életem. Nagy energiát fektettem a testem regenerálódásába, de végig azt éreztem, hogy nem állok készen a további versenyzésre. Abba akartam hagyni

– folytatja a sportember, akinek a végső döntés meghozatalában egy újabb baleset segített.

Autóbalesete után értékelte át a rodeós az életét

Egy hete történt, egy frontális ütközést kerültem el, és megcsúszott az autó. Lementem a szembe sáv melletti árokba, ami feldobta a levegőbe az autót és hármat-négyet pördült, majd az oldalán állt meg. Szerencsére a saját lábamon tudtam kiszállni a roncsból. A baleset után a nyakam és a hátam nagyon fájt. Az első két-három napban megmozdulni is alig tudtam, és a fájdalomtól folytak a könnyeim. Szerencsére a komoly zúzódásokat leszámítva semmi bajom nem lett, a fájdalmakhoz pedig hozzá vagyok szokva a rodeó miatt

– emlékszik vissza a fiatalember, akinek az orvosok azt tanácsolták, hogy ne csak ezt a szezont hagyja ki a versenyzésből, hanem egy hosszabb időszakot, mert a teste úgy fog csak regenerálódni.