„A rodeó az életem, mégis úgy éreztem, abba kell hagynom" – balesete után visszatérne Európa legjobb rodeósa

A csúcsig meg sem áll a magyar rodeó bajnok, akinek a karrierjét egy sportsérülés törte derékba. Szlapák Dániel azonban az autóbalesete után ráébredt arra, hogy egy kis szünet után ismét vissza kell ülni a bika hátára.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 20:00
Szlapák Dániel bika autóbaleset

A legjobb európai versenyzők között tartják nyilván Szlapák Dánielt. A versenyzés során végig az adrenalin hajtotta a fiatalembert, aki először problémás lovakkal kezdett foglalkozni, amit a rodeó követett. 

Szlapák Dániel
A legjobb európai versenyzők között tartják nyilván Szlapák Dánielt Fotó: olvasói kép

Bika szúrta át Szlapák Dániel állát 

Egyszer csak egy versenyen találtam magam egy bika hátán. Pár másodperc az egész, de egy óriási extázis. Felülsz a bikára, nyílik az ajtó és a következő emlék mikor futsz ki

– mondja a sportág legjobbjai közé tartozó fiatalember, aki sikert sikerre halmozott. Pályafutása során többször sérült meg komolyan. Csontjai törtek, és a boka szalagja is elszakadt, és egyszer egy bika az állát is átszúrta. Dániel nagyon szerencsésnek tartja magát, mert a sérülései után mindig gyorsan regenerálódott.

Fotó: olvasói kép

A sikerek után azonban mélyrepülés kezdődött a sportember életében. Utólag visszagondolva úgy érzi, túlságosan sikerorientálttá vált, ezért a sportban és a magánéletében is kudarcok érték. A legnagyobb arculcsapás számára mégis az volt, amikor bálaszállítás közben baleset érte. Egy rossz lépésnek köszönhetően csavar fúródott a térdébe, amit meg kellett műteni.

Ezután tudatosan kezdtem újra építeni az életem. Nagy energiát fektettem a testem regenerálódásába, de végig azt éreztem, hogy nem állok készen a további versenyzésre. Abba akartam hagyni

 – folytatja a sportember, akinek a végső döntés meghozatalában egy újabb baleset segített.

Autóbalesete után értékelte át a rodeós az életét

Egy hete történt, egy frontális ütközést kerültem el, és megcsúszott az autó. Lementem a szembe sáv melletti árokba, ami feldobta a levegőbe az autót és hármat-négyet pördült, majd az oldalán állt meg. Szerencsére a saját lábamon tudtam kiszállni a roncsból. A baleset után a nyakam és a hátam nagyon fájt. Az első két-három napban megmozdulni is alig tudtam, és a fájdalomtól folytak a könnyeim. Szerencsére a komoly zúzódásokat leszámítva semmi bajom nem lett, a fájdalmakhoz pedig hozzá vagyok szokva a rodeó miatt 

– emlékszik vissza a fiatalember, akinek az orvosok azt tanácsolták, hogy ne csak ezt a szezont hagyja ki a versenyzésből, hanem egy hosszabb időszakot, mert a teste úgy fog csak regenerálódni.

Autóbalesetet szenvedett Dániel
 Fotó: olvasói fotó

A baleset után újra gondoltam az életem, és arra jutottam sok dolgom van még, és egy kis pihenő után folytatni fogom a sportolást. Először egy kis visszavonulást tervezek, hogy megerősödjek. Ez kell ahhoz, hogy lelkileg és fizikálisan is a maximumot tudjam nyújtani. Nagyon örülök, hogy az autóbalesetet ennyivel megúsztam, de mindenféleképpen vissza kell térjek a sport világába 

–zárja a beszélgetést Dániel, akire időközben a szerelem is ismét rátalált. Úgy érzi, hogy a kis pihenés után teljes gőzzel a karrierjének építésére fog koncentrálni. 

 

