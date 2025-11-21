Elhunyt a legendás rockzenész, egy generáció gyászolja a művészt

Megrázta a zeneipart a híres rockzenész, Gary 'Mani' Mounfield halálhíre. A rocker olyan világhírű zenekarokban játszott, mit a The Stone Roses és a Primal Scream.

Rajongók sokasága gyászolja a rockzenész távozását Fotó: Unsplash

Elhunyt a híres rockzenész

A világhírű basszusgitáros 1987-ben csatlakozott a The Stone Roses-hoz, és a zenekar 1996-os feloszlásáig a tagja maradt. Ezután 15 éven keresztül játszott a Primal Scream nevű zenekarban, egészen 2011-ig, amikor újra megalakította a The Stone Roses-t.

A rock szerelmesei összetörtek a Gary Mounfield halálhíre hallatán, a férfi 63 éve volt. A borzalmas hírt a zenész testvére jelentette be közösségi oldalain.

Nehéz szívvel jelentem be a szomorú hírt, hogy testvérem Gary 'Mani' Mounfield elhunyt. Nyugodj békében

A hír hallatán a zenész családtagjai, munkatársai is rajongói is elbúcsúztak a férfitól. Gary zenésztársa, Ian Brown is megemlékezett barátjáról, ahogy az Osis énekese, Liam Gallagher is.

Teljesen sokkos állapotban voltam és lesújtott, amikor meghallottam a hírt Maniról, a hősömről

Gary 2023-ban, mindössze két évvel ezelőtt tragikus módon veszítette el feleségét, Imeldát, aki rákban hunyt el. A diagnózist követően Mani a BBC-nek úgy nyilatkozott, hogy ‘az érzelmek teljes skáláját’ élte át.

Gary és Imelda még a The Stone Roses második albumának, a Second Coming-nek a felvételei során ismerkedtek meg, majd 1998-ban házasodtak össze. Két közös gyermekük született: az ikerfiúk, Gene és George, akik 2013 januárjában jöttek világra.

A halál pontos okát nem hozták nyilvánosságra, így továbbra sem tudni, mi vezetett a tragédiához. A férfi két ikerfiát hagyta maga után, akik most édesapjuk elvesztésével kénytelenek megbirkózni, valamint rajongók százait, akik megrendülten gyászolják a művész távozását - írja a DailyStar.