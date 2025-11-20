Rajongók milliói kaptak a szívükhöz: AI-generált képekkel próbálták elhitetni Jackie Chan halálát

A hongkongi világsztár, Jackie Chan köszöni szépen, minden a lehető legnagyobb rendben van az egészségével, sőt jelenleg két filmben is aktívan közreműködik.

Jackie Chan halálhírét terjesztették AI-generált képekkel az interneten, de a színész nem enged a rossz pletykáknak / Fotó: mpi099 / Northfoto

Jackie Chan még mindig aktív, és imád forgatni!

Jackie Chan halálhíre világszerte millió rajongót megijesztett a közösségi médiában elterjedt fotó miatt, amiről később kiderült, hogy a mesterséges intelligenciával célzottan készült alkotásról van szó, amin a színész a kórházi ágyon fekszik betegen. A 71 éves harcművész ugyanis kirobbanó formában van, és továbbra is nagy szenvedélyének él, a filmezésnek. Egyes információk szerint hamarosan két filmben is viszont láthatja a nagy közönség a legendás színészt – írja a life.hu.