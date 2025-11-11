RETRO RÁDIÓ

Rádiós műsorvezetőként kezdte meg a pályafutását az ágyhoz kötött Peres Roland

A mozgáskorlátozott férfi ágyhoz kötve éli az életét. Peres Roland ennek ellenére a nap minden percét igyekszik hasznosan eltölteni. Most rádiós műsorvezetőként debütált, már három adáson van túl. Bízik benne, hogy sikert fog aratni a műsorával, és a hallgatók körében népszerűségre tesz szert.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.11. 08:30
Peres Roland rádió műsorvezető

A sarkadi, 45 éves fiatalember gyógyíthatatlan betegséggel küzd. Peres Roland izmai fokozatosan leépülnek és eljutott arra a szintre, hogy a végtagjait már csak segítséggel tudja használni. Speciális ágyában éli a mindennapjait és közlekedni is csak azzal tud. A számítógépe jelenti számára a kapcsolatot a külvilággal.

Peres Roland
Peres Roland számára hatalmas élmény a rádiós műsorvezetés Fotó: olvasói fotó

Peres Rolandból rádiós műsorvezető lett

Arra vágyom, hogy dolgozhassak. Nagyon sok lehetőség eszembe jutott már. Én úgy éreztem, jó diszpécser vagy online segítő lennék. De a hanganyagok, képek és videók szerkesztéséhez is értek. Eddig nem volt szerencsém, de most végre meglátták bennem a tehetséget

– mondja büszkén Roland, aki a nyáron a Balatonon, egy táborban ismerkedett meg egy lánnyal, aki szintén sérült. 

Egy amatőr rádiónál dolgozik Marietta, ott műsorvezető. Ennek a rádiónak az egyik üzemeltetője egy magyar, a másik egy izraeli férfi, akinek szintén magyar gyökerei vannak. Szimpatikus volt a lánynak a dumám, ezért úgy gondolta, hogy beleillenék a csapatba. Eddig három alkalommal volt saját adásom

- meséli büszkén Peres Roland. Számára hatalmas élmény volt a műsorvezetés a Galaxis rádión, és szerencsére a rádió tulajdonosainak is tetszett, ezért volt már többször hallható a műsora a csatornám.

Nincs más dolgom, mint hogy az admin oldalon bejelentkezem és foglalok adásidőpontot. Az adásidő alatt a műsorvezetésen túl a zenéket is én választom ki. A műsort játékok és lehet, hogy a jövőben kívánságműsor is fogja színesíteni

– tervez hatalmas lelkesedéssel az ágyához kötött férfi, aki bízik benne, hogy idővel akár mint műsorvezető is bevonulhat a köztudatba.

 

