„Szinte még semmit sem láttam a világból, csak a számítógépemen keresztül” – az egész ország összefogott, hogy valóra váljon Roland álma

Roland életére egy különleges betegség nyomta rá a bélyegét. Izmai folyamatosan leépülnek, ezért ágyhoz van kötve, és az édesanyja egyedül gondoskodik róla. Az ágya lett a börtöne, és életében csak kétszer látta a Balatont Fotó: Olvasói fotó

Peres Roland álma, hogy lássa a világot

A férfi számára a lakás lett a börtöne, és minden vágya, hogy a világ egy kis szeletét ő is láthassa. Ehhez azonban egy speciális autóra lenne szükség, amivel szállítani lehetne. Nehéz helyzetére Brandt Viktor az álomszállító figyelt fel, aki már sok mozgáskorlátozott ember életét tette már szebbé. Elhatározta, hogy gyűjtést szervez, hogy Roland ne csak a számítógépen keresztül láthassa a világot.

Szinte még semmit sem láttam a világból, csak képeken a számítógépemen keresztül. Nagyon hálás vagyok Viktornak, aki felfigyelt rám, és elhatározta, hogy összegyűjti a pénzt egy speciális autóra, amivel szállítani lehet engem. A bátyám tudná vezetni, és így eljuthatnék olyan helyekre, ahol eddig csak a képzeletemben jártam

- mondja a megható szavakat Roland, aki eddig szinte még sehol sem járt. A Balatont is csak kétszer látta.

Egyre közelebb vagyunk a kitűzött célhoz. Ha csak 3300 ember segít egy kenyér árával, akkor meg tudjuk valósítani Roland álmát

- mondja lelkesen az álomszállító, aki azt is elmeséli, hogy az eddigi két hónap alatt 1.427.000 forintot sikerült összegyűjteniük. Viktor azt is elárulja, hogy egy motoros esemény is szervezés alatt van. Tervei szerint május 27.-én kerül megrendezésre a "Guruljunk együtt Rolandért", ahova minél több motorost vár, akik összefognak a jó ügyért.

