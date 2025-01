Egyedül, de nem magányosan: Misi, a mozgássérült fiatal megmutatja, hogy nincs lehetetlen! – Videó

Korábban a Bors már beszámolt Misi történetéről, aki gyermekbénulás következtében születése óta nem tud járni. A mozgássérült fiú kerekesszékkel, otthonában pedig négykézláb közlekedik, mégis szinte mindent meg tud csinálni, amit kortársai.

Misi beinvitált minket az új lakásába, ahol a mozgássérült fiú a napi teendőit végzi Fotó: Bánkúti Sándor

Misi gyerekkora óta mozgássérült

Misi gyermekkorától kezdve nem tud járni, ugyanis koraszülötten jött a világra. A fiúnak további nehézségei voltak, hiszen a szülei elhagyták, és a nagymamája nevelte, egészen 18 éves koráig. A kerekesszékes fiatal még gyermekkorában költözött ki Kárpátaljára, mert a nagymamája gyámsága alá került. A fiú életében komoly fordulópont volt az orosz–ukrán háború kitörése, a harcok első napjaiban visszatért Magyarországra. Misi még tavaly került Budapestre, ahol egy rokonánál kapott szállást. Ám ez csak egy ideiglenes megoldás volt, ezért a fiúnak sürgősen lakást kellett találnia, amiben a jó szándékú magyarok segítettek neki.

Egy adománygyűjtés keretein belül összegyűlt a szükséges összeg

– mondta el Misi, akinek végül több tucat lakás megnézése után, sikerült kivennie egy ingatlant. Így most már Budapesten él, és dolgozik a fiatal mozgássérült fiú.

A fiatal, bár mozgássérült, ugyanúgy él, mint bármelyik kortársa Fotó: Bánkúti Sándor

Valóra vált Misi álma

A korábban TikTok-videókkal ismertté vált Misi a mai napig gyártja a tartalmakat, melyeket tömegek néznek nap mint nap. Ezekben azt mutatja be, milyen az élete mozgássérültként. A fiatal tartalomgyártó sorra cáfolja mindazt, amit a többség a mozgássérültekről gondol. A srác a mindennapi rutinfeladatokat is könnyen elvégzi a takarítástól a teregetésig. Otthonában ráadásul a kerekesszéke nélkül végzi a teendőket, bármiféle segítség nélkül.

A fiatal tartalomgyártását is segítették az adományozással, ugyanis Misinek egy laptopra volt szüksége, hogy könnyebben dolgozhasson otthonról, amire szintén összegyűlt neki elég pénz. A mozgássérült srác mindig is szeretett szerepelni és előadni. Célja pedig a videóival, hogy a sorstársait motiválja, hogy mozgássérültként is lehet teljes életet élni, csak akaraterő, és némi elhatározás kell hozzá.

A mozgássérültek élete nem arról szól, hogy egész nap a kerekesszékben ülsz

– vallja Misi. Szerinte bármi lehetséges, ha hiszünk magunkban.