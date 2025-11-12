RETRO RÁDIÓ

140 éve éve kezdték el az Országház építését – retró képgalériával idézzük fel a Parlament történetét!

Az Országház, Magyarország legismertebb épülete és nemzeti büszkeségünk szimbóluma, idén ünnepli építésének 140 éves évfordulóját. A jeles alkalomból különleges retró képgalériával készültünk, amely a Parlament történetének legizgalmasabb pillanatait mutatja be a kezdetektől napjainkig.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 07:30
történelem ismeret Magyarország Szép történelmi dokumentumok

A Parlament építését 1885-ben kezdték meg, Steindl Imre tervei alapján, neogótikus stílusban. A cél az volt, hogy a dualizmus korának megerősödő Magyarországa méltó épületben tartsa nemzetgyűléseit. A hatalmas vállalkozás 17 éven át tartott, több mint 1000 munkás dolgozott rajta nap mint nap. Az épületet végül 1902-ben adták át hivatalosan.

parlament
Budapest I. kerület, Halászbástya. A budai Várból a Parlamentre nyíló kilátás. 1971-ben. Forrás: Fortepan

A Parlament emléke - retró képgaléria

A Duna partján álló impozáns épület nem csupán az ország törvényhozásának otthona, hanem a magyar történelem tanúja is. Falai között zajlottak sorsfordító ülések, itt kiáltották ki a köztársaságot, és innen indultak el azok a politikai döntések, amelyek egész nemzedékek életét befolyásolták.

A retró képgaléria a Parlament építésének korabeli fotóit, a századelő ünnepélyes pillanatait, valamint a háborús és újjáépítési időszak ritkán látott felvételeit mutatja be. A képek között olyan különlegességek is szerepelnek, mint az első villanyvilágítással készült esti felvétel, valamint érdekes történelmi dokumentumfotók.

A galéria célja, hogy vizuális utazásra hívja a látogatót, és megmutassa, miként vált a Parlament a magyar identitás és államiság örök jelképévé. Az épület nemcsak Budapest, hanem egész Magyarország egyik legfotózottabb helyszíne lett, és ma is ugyanazzal a büszke méltósággal áll a Duna partján, mint megnyitása napján.

Nézd meg a nosztalgikus képeket a Parlament múltjáról az alábbi képre kattintva: 

140 éve kezdődött el az Országház építése

fotótegnap, 16:38

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu