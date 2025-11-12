140 éve éve kezdték el az Országház építését – retró képgalériával idézzük fel a Parlament történetét!

A Parlament építését 1885-ben kezdték meg, Steindl Imre tervei alapján, neogótikus stílusban. A cél az volt, hogy a dualizmus korának megerősödő Magyarországa méltó épületben tartsa nemzetgyűléseit. A hatalmas vállalkozás 17 éven át tartott, több mint 1000 munkás dolgozott rajta nap mint nap. Az épületet végül 1902-ben adták át hivatalosan.

Budapest I. kerület, Halászbástya. A budai Várból a Parlamentre nyíló kilátás. 1971-ben. Forrás: Fortepan

A Parlament emléke - retró képgaléria

A Duna partján álló impozáns épület nem csupán az ország törvényhozásának otthona, hanem a magyar történelem tanúja is. Falai között zajlottak sorsfordító ülések, itt kiáltották ki a köztársaságot, és innen indultak el azok a politikai döntések, amelyek egész nemzedékek életét befolyásolták.

A retró képgaléria a Parlament építésének korabeli fotóit, a századelő ünnepélyes pillanatait, valamint a háborús és újjáépítési időszak ritkán látott felvételeit mutatja be. A képek között olyan különlegességek is szerepelnek, mint az első villanyvilágítással készült esti felvétel, valamint érdekes történelmi dokumentumfotók.

A galéria célja, hogy vizuális utazásra hívja a látogatót, és megmutassa, miként vált a Parlament a magyar identitás és államiság örök jelképévé. Az épület nemcsak Budapest, hanem egész Magyarország egyik legfotózottabb helyszíne lett, és ma is ugyanazzal a büszke méltósággal áll a Duna partján, mint megnyitása napján.

