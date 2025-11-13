Klasszikussá vált videóval üzent Orbán Viktor: Ma is be kell azt piszkálni, pöckölni, tuszkolni!
A közösségi oldalán osztotta meg az emlékezetes felvételt.
Mint ahogy arról már beszámoltunk, Orbán Viktor már sállal a nyakában hangol a nagyon fontos örmény–magyar meccsre.
A találkozó kapcsán most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvételen azt elevenítette fel, ahogy a 2015-ös Norvégia–Magyarország Eb-pótselejtező első mérkőzését Kleinheisler László góljával 1-0-ra megnyertük.
Ma is be kell azt piszkálni, pöckölni, tuszkolni! Hajrá, magyarok!
– olvasható Orbán Viktor posztjában.
