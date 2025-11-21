Orbán Viktor: Meg kell akadályoznunk, hogy az európaiak belemeneteljenek a háborúba

Orbán Viktor a minap az M4 Sport podcast stúdiójában járt, ahol Hajdú B. Istvánnal és Bognár Györggyel beszélgetett a magyar labdarúgás jelenéről és jövőjéről. A miniszterelnök a péntek reggelt pedig már a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában indította.

Orbán Viktor a Kossuth rádióban indította a péntek reggelt Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor az interjút azzal indította, hogy már megírta a válaszlevelet Ursula von der Leyennek, aki a héten 135 milliárd eurót kért az uniós tagállamoktól, amit aztán Ukrajnába küldene. A miniszterelnök kifejtette: Bóka János Európa-ügyi miniszteren keresztül elküldte válaszlevelét az Európai Bizottság vezetőjének.

Meg kell akadályoznunk, hogy az európaiak belemeneteljenek a háborúba.

Brüsszel folyamatosan fegyverkezik, olyan döntéseket hoz, amely háborús gazdaságot hoz létre. Ők háborúba akarnak menni, ezért egy, az orosz-ukrán háborút lezáró békejavaslat már nemcsak az emberéletek megmentéséről, a pénz elégetéséről szól, hanem arról is, hogy Európát is visszatartsuk a háború szándékáról.

Orbán Viktor: közeledik a budapesti békecsúcs

Ebbe a háborús közegbe „csapott be” tegnap késő este az a hír, hogy immár hivatalosan is megerősítették az amerikaiak által kidolgozott 28 pontos béketervet, amelyet Washington átadott az ukrán vezetésnek. Ez a miniszterelnök szerint arra is utal, hogy az ukránok ezt hivatalosan átvették. Reményei szerint 2-3 héten belül erre

érkeznek folyamatosan a reakciók, vagyis közeledik a budapesti békecsúcs

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Ukrajna nincs és rövid időn belül nem is lesz olyan állapotban, hogy európai uniós tag legyen

Az ukránok érvelése a miniszterelnök szerint jól mutatja a kétségbeesést ukrán részről.

„Ukrajna nincs és rövid időn belül nem is lesz olyan állapotban, hogy európai uniós tag legyen. Ráadásul Ukajna továbbra is háborúban áll – akkor miért vennénk föl” (az EU-ba) – tette fel a kérdést a kormányfő.

Így lehet kimaradni a háborús nyomásból

Két nagy ügyben van, két kiemelkedően nagy ügyben van több apró mellett jelentős magyar ellenállás ma az európai politikában

– mondta el a miniszterelnök.