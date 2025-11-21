Orbán Viktor: Meg kell akadályoznunk, hogy az európaiak belemeneteljenek a háborúba
Fontos dolgokról beszélt a kormányfő. Íme a részletek!
Orbán Viktor a minap az M4 Sport podcast stúdiójában járt, ahol Hajdú B. Istvánnal és Bognár Györggyel beszélgetett a magyar labdarúgás jelenéről és jövőjéről. A miniszterelnök a péntek reggelt pedig már a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában indította.
Orbán Viktor az interjút azzal indította, hogy már megírta a válaszlevelet Ursula von der Leyennek, aki a héten 135 milliárd eurót kért az uniós tagállamoktól, amit aztán Ukrajnába küldene. A miniszterelnök kifejtette: Bóka János Európa-ügyi miniszteren keresztül elküldte válaszlevelét az Európai Bizottság vezetőjének.
Meg kell akadályoznunk, hogy az európaiak belemeneteljenek a háborúba.
Brüsszel folyamatosan fegyverkezik, olyan döntéseket hoz, amely háborús gazdaságot hoz létre. Ők háborúba akarnak menni, ezért egy, az orosz-ukrán háborút lezáró békejavaslat már nemcsak az emberéletek megmentéséről, a pénz elégetéséről szól, hanem arról is, hogy Európát is visszatartsuk a háború szándékáról.
Orbán Viktor: közeledik a budapesti békecsúcs
Ebbe a háborús közegbe „csapott be” tegnap késő este az a hír, hogy immár hivatalosan is megerősítették az amerikaiak által kidolgozott 28 pontos béketervet, amelyet Washington átadott az ukrán vezetésnek. Ez a miniszterelnök szerint arra is utal, hogy az ukránok ezt hivatalosan átvették. Reményei szerint 2-3 héten belül erre
érkeznek folyamatosan a reakciók, vagyis közeledik a budapesti békecsúcs
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Orbán Viktor: Ukrajna nincs és rövid időn belül nem is lesz olyan állapotban, hogy európai uniós tag legyen
Az ukránok érvelése a miniszterelnök szerint jól mutatja a kétségbeesést ukrán részről.
„Ukrajna nincs és rövid időn belül nem is lesz olyan állapotban, hogy európai uniós tag legyen. Ráadásul Ukajna továbbra is háborúban áll – akkor miért vennénk föl” (az EU-ba) – tette fel a kérdést a kormányfő.
Így lehet kimaradni a háborús nyomásból
Két nagy ügyben van, két kiemelkedően nagy ügyben van több apró mellett jelentős magyar ellenállás ma az európai politikában
– mondta el a miniszterelnök.
„Az egyik a háború, a másik a migráció. A migráció egy régebbi ügy, a háború egy újabb ügy” – mutatott rá Orbán Viktor, majd kijelentette:
Ha sikerült Magyarországnak kimaradni abból az őrületes hibából, amit Európa többi országa elkövetett, hogy beengedte a migránsokat és átalakította magát egy bevándorló társadalom rendszerré, ugyanez a fifika, képesség, erő kell ahhoz is, hogy kimaradjunk a háborúból.
„Az ország vezetői egyedül ezt nem tudják elérni. Ha nincs az ország mindenkori vezetése mögött egy nagyon erős népi egység, a béke melletti elkötelezettség, háborúellenes országos akarat, akkor a vezetők nem tudják kívül tartani az országot a háborúból” – hangsúlyozta a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy a háborúból kimaradást hogyan segítheti az ország, jelezve azt, hogy
ezért fontos a most zajló aláírásgyűjtés, és a nemzeti konzultáció, amelyek ugyanabba az irányba mutatnak, arról szólnak, hogy a magyarok pénze a magyaroké, és Magyarország nem akar háborúba menni.
A magyar ellenzék Brüsszel oldalán áll
„Ez egy nagy csata Brüsszellel, amelyben a magyar ellenzék az Brüsszel oldalán áll, a DK is meg a Tisza is” – hangsúlyozta le Orbán Viktor.
A miniszterelnök azt is elmondta ezzel kapcsolatban, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a magyar kormány elmegy Brüsszelbe, és szembetalálja magát a többi európai országgal, hanem
szembetalálja magát a DK-val meg a Tiszával, akik az Európai Parlamentben háborúpárti álláspontot, ukránbarát álláspontot képviselnek.
Két dologra kapott megbízást Brüsszeltől a Tisza Párt
„A brüsszeli eseményekből könnyen kiolvasható, Brüsszel két dologra adott megbízást” – hívta fela figyelmet a Tisza Párt szerepére a kormányfő, majd hozzátette:
Brüsszelben hozták létre ezt a pártot, onnan is finanszírozzák, onnan tartják életben, két megbízása van ennek a pártnak, ez pedig az, hogy törje meg a magyarok ellenállását a háború ügyében, és törje meg a magyarok ellenállását a migráció ügyében.
A 11 pontos kisvállalkozásokat segítő gazdasági akciótervről
Mint az ismert, a héten egy 11 pontos kisvállalkozásokat segítő gazdasági akciótervet is bejelentettek, ennek kapcsolatban a miniszterelnök a következőt mondta:
„Ha valaki megnézi a magyar gazdaságnak a mély szerkezetét, tehát nem csak az, hogy magántulajdon alapú gazdasági működés, magángazdaság és így tovább, piaci szabályozó rendszerek, hanem ezek mögé néz: szociális ellátórendszer, munkaügyi szabályozások, adórendszer, a családtámogatás és a munkavállalás kérdésének összekapcsolása – ezek a mély szerkezeti finomságai egy gazdasági rendszernek."
Ha ezt megnézzük, akkor látható, hogy a magyar gazdaság lényegi pontokon különbözik az összes többi nyugat-európai gazdaságtól, tette hozzá, hangsúlyozva:
Minden szabályozás, ami Magyarországon a gazdasági életben létezik, az abból indul ki, hogy a valóságos életben családok vannak, tehát egy családi alapú gazdaságunk van, Nyugat-Európában meg individuumokat látnak, ott egyéni alapú gazdaságot látnak.
Orbán Viktor: a munka az kulcskérdés
Egy másik markáns különbség, ami jól látható, hogy nálunk a teljes foglalkoztatás egy államcél, mondta el a miniszterelnök a nemzeti gazdaságról, hozzátéve, hogy Nyugaton úgy tekintik, hogy vagy van teljes foglalkoztatás, vagy nincs, az állam pedig barátkozzon meg ezzel a gondolattal.
Magyarországnak nincs természeti erőforrása, ezért Magyarország csak abból tud élni, amiért megdolgozik, vagy az agyával, vagy az izmaival,
tehát ami ebben az országban van, az a magyarok személyes erőfeszítésétől függ - jelentette ki Orbán Viktor.
„Ezért mi úgy gondolkodunk, hogy a munka az kulcskérdés, ha nincs munka, akkor nincs semmi. Ha viszont van munka, akkor minden van, vagy minden lehet, ezért Magyarországon államcél, hogy olyan gazdasági rendszert működtessünk, amely ilyen vagy olyan minőségben, de minden magyar ember számára ad munkát” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Migránsok nélkül is tudjuk működtetni a gazdasági rendszerünket, legfeljebb időközönként van szükség vendégmunkások bevonására, míg a nyugat-európai rendszerben a migrációval pótolják a munkaerőt
– fejtette ki.
Orbán Viktor elmondta: a Tisza Párt gazdasági vezetője bankár, államtitkár volt másfél éven keresztül. Azért váltak el az útjaik, mert bankárként gondolkodott. Például nem akarta hazaküldeni az IMF-et. Ez egy másik világ, a baloldal világa. A kormánynál azonban a gazdaság az emberekről szól. Ő mindig azt nézi, hogy milyen élet nő ki ebből a gazdaságpolitikából.
A kormányfő személyes meggyőződése, hogy ami a Fidesz-KDNP kormányzásából nő ki, az sokkal vonzóbb, mint amit a baloldal valaha kínálni tudott.
Orbán Viktor sok sikert kínált a Tisza Párt jelöltaspiránsainak, azt azonban megjegyezte: ha megnézi őket, akkor azt a törvényszerűséget látja, hogy egy tízmilliós országban nincs elegendő személyi állomány több párt feltöltésére. Magyarországon két oldal létezik. Kisebb pártok vannak, de meghatározó erő mindig kettő lesz. Baloldali embereket lát ezen a listán, s nemzeti oldal felől nézve ők túlságosan Brüsszel-barátok, túlságosan ukránpártiak.
A miniszterelnökkel készült teljes interjút alább tudod visszanézni:
