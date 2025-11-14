Mától vasárnapig tart a metrófesztivál – A sztrókos Gyula éneklése teszi még emberibbé
Budapest születésnapját ünnepli, és most te is részese lehetsz, keresd Gyulát, a sztrókos énekest! Ilyen lesz idén a metrófesztivál, mutatjuk a részleteket!
A mai nappal indul egy egészen különleges esemény, ami élettel fogja megtölteni Budapest metróállomásait. Három napra a város metróaluljáróiba költözik a kultúra, a jókedv és a tánc. A Metrófesztivál Budapest 2025. november 14–16. között ismét életre kelti az aluljárókat, hogy megünnepeljük Budapest születésnapját! Az idei évben afáziások is énekelnek az aluljárókban, nézdd meg a részleteket!
A sztrókos Gyula is énekel a metrófesztiválon – elképesztő fesztivál indul Budapesten!
A Fővám tértől a Nagyvárad térig bárhol megtörténhet, hogy egy mazsorettcsoport botjai pörögnek előtted vagy egy néptáncegyüttes szökkenései töltik meg a hideg kőteret energiával. A kultúra itt a napokban nem távoli luxus lesz, utoléri a járókelőket, miközben a metróhoz sietnek. Idén van valaki, akinek a részvétele különösen sokat mond arról, mit jelent ez az ünnep. Ugyanis a súlyos sztrókot kapott Gyula is kipróbálja az aluljárók akusztikáját.
Gyula néhány évvel ezelőtt kapott sztrókot, amely elvette tőle a beszédét. A rehabilitációja hosszú, fájdalmas út volt, tele bizonytalansággal, de egy ponton váratlan dolog lendítette tovább: a zene. A zeneterápia nemcsak segített neki visszanyerni mozgását és beszédét, de új célt is adott életének.
A zeneterápia inspirációjára egy kis kórust alapítottam. Újbudán kezdtem, először pár taggal, ma már hetente kétszer is próbálunk. Vannak, akik ugyanolyan sérült emberek, mint én. Sztrókosok, vagy egyszerűen csak szeretik a zenét. A mi kórusunk nagyon összetartó kis közösség. Nem kell jó énekesnek lenni hozzá, a lényeg a közös élmény. A zene tényleg közösséget épít, és ezek az emberek elképesztően összetartanak
– meséli Zentai Gyula mosolyogva.
Az utóbbi napokban még merészebb terve is született: a metrófesztiválon az aluljáróban fog énekelni a kis kórusa tagjaként.
A zene közösségi energia. Amikor az ember a város alatt halad, és meghallja, hogy valaki énekel, megállítja egy pillanatra a rohanásban. Ezt az érzést szeretném átadni másoknak a metrófesztivál során. Ez egy remek lehetőség, hogy kipróbáljam magam különböző szituációkban is
– teszi hozzá lelkesen.
Gyula kórusa idén a Metrófesztivál egyik csendes, de annál emberibb színfoltja lesz. Nem szimfonikus zenekar, nem profi produkció, hanem a város hétköznapi hőseinek közössége, akik hisznek abban, hogy a dallam képes összekötni az embereket. A metró visszhangzó tere különleges akusztikát ad ezeknek a produkcióknak, egyszerre lesz közvetlen és monumentális élmény.
A fesztivál sajátossága, hogy nincs jegy, nincs beléptetés, nincsenek első és hátsó sorok, az előadások egyszerűen csak utolérnek, miközben amúgy is arra jársz, a fellépők többsége budapesti művészeti iskolák, egyesületek, kórusok és tánccsoportok tagjai, a program pedig olyan sokszínű, mint maga a város. A három nap során a tradicionális néptánctól a lendületes mazsoretten és hiphopon át a léleksimogató kórusokon és szimfonikus filmzenéken keresztül a fúvószenekarok, a táncházak és az intimebb akusztikus produkciók egyaránt helyet kapnak.
November 14–16. között bárhol, bármikor belefuthatsz egy táncba, énekbe vagy zenébe a metróállomásokon. Állj meg egy pillanatra, lehet, hogy pont Gyula kórusa fog énekelni előtted.
Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre