Metrófesztivál lesz Budapesten, ráadásul ingyenes a programsorozat

Aligha köt bárki fesztiválhangulatot a budapesti metróállomásokhoz és aluljárókhoz, így aztán mindenki számára különlegesnek ígérkezik a hétvége egyik fővárosi rendezvénye, azaz a Metrófesztivál. Az ingyenes programsorozat két év szünet után tér vissza.

A Metrófesztivál keretében tánc, zene és kultúra költözik a budapesti metróállomásokra Fotó: Pelikán János/ Facebook

Metrófesztivál Budapest születésnapján

Két év után visszatér és megújul a Metrófesztivál, amely idén különösen ünnepi alkalomhoz kötődik: egyszerre emlékeznek Buda, Pest és Óbuda egyesítésére, valamint Nagy-Budapest létrejöttének 75. évfordulójára. A háromnapos programsorozat során november 14-e és 16-a között Budapest városrészeinek művészeti iskolái, kórusai, zenekarai és tánccsoportjai töltik meg zenével, tánccal és közös énekléssel a metróállomásokat. A város születésnapján mindenki részese lehet annak, ami igazán budapesti: a sokszínűségnek, az összetartozásnak és a közös ünneplésnek.

November 14-én van a cukorbetegek világnapja

A világnapot Frederick Banting születésnapjához kötötték, aki Charles Besttel és John James Rickard Macleoddal elsőként fogalmazta meg azt a gondolatot, amely az inzulin felfedezéséhez vezetett 1922-ben. A cukorbetegség világnapját 1991-ben kezdeményezte az IDF és az Egészségügyi Világszervezet válaszképpen a cukorbetegség gyors és globális terjedése miatt.

Az inzulin feltalálása óriási könnyebbséget jelent a cukorbetegséggel küzdőknek Fotó: Pavel Danilyuk / Pexels

Rajzfilmünnep kezdődik

November 14-e és 16-a között immár tizenegyedik alkalommal rendezik meg az Országos Rajzfilmünnepet. A fesztiválnak ezúttal is művelődési házak, könyvtárak, iskolák, óvodák, mozik és más közösségi terek adnak otthont – Budapesten a többi között az Eötvös10 Művelődési Ház, a Gólya és a Pesti Vigadó csatlakozott a programhoz. Az ingyenesen látogatható fesztivál keretében olyan alkotások lesznek láthatók, mint a Habfürdő, a Macskafogó és a Fehérlófia.

54 éve találták fel, de még ma is használjuk

Az első mikroprocesszorok piacra dobása után az Intel reklámkampányt indított azok népszerűsítése érdekében. Az első hirdetés 1971. november 15-én jelent meg az Electronic News hetilapban. Azóta ezt tekintjük a mikroprocesszor születésnapjának. A mikroprocesszor az informatika területén kívül a hétköznapi életben a zenelejátszó berendezések, a videó játékok, az autók fedélzeti komputere, a bonyolultabb kapcsolótáblák és a mobiltelefonok működéséhez is nélkülözhetetlen.