Metrófesztivál lesz Budapesten, ráadásul ingyenes a programsorozat

Változatos programok várják a fővárosiakat a hétvégén: rajzfilmünnep kezdődik Budapesten, de a gazdik is megtalálhatják a számításaikat. A metrófesztivál keretében pedig hangulat költözik a budapesti metróállomások és aluljárók területére.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.11.14. 06:30
Aligha köt bárki fesztiválhangulatot a budapesti metróállomásokhoz és aluljárókhoz, így aztán mindenki számára különlegesnek ígérkezik a hétvége egyik fővárosi rendezvénye, azaz a Metrófesztivál. Az ingyenes programsorozat két év szünet után tér vissza.

metrófesztivál
A Metrófesztivál keretében tánc, zene és kultúra költözik a budapesti metróállomásokra Fotó: Pelikán János/ Facebook

Metrófesztivál Budapest születésnapján

Két év után visszatér és megújul a Metrófesztivál, amely idén különösen ünnepi alkalomhoz kötődik: egyszerre emlékeznek Buda, Pest és Óbuda egyesítésére, valamint Nagy-Budapest létrejöttének 75. évfordulójára. A háromnapos programsorozat során november 14-e és 16-a között Budapest városrészeinek művészeti iskolái, kórusai, zenekarai és tánccsoportjai töltik meg zenével, tánccal és közös énekléssel a metróállomásokat. A város születésnapján mindenki részese lehet annak, ami igazán budapesti: a sokszínűségnek, az összetartozásnak és a közös ünneplésnek.

November 14-én van a cukorbetegek világnapja

A világnapot Frederick Banting születésnapjához kötötték, aki Charles Besttel és John James Rickard Macleoddal elsőként fogalmazta meg azt a gondolatot, amely az inzulin felfedezéséhez vezetett 1922-ben. A cukorbetegség világnapját 1991-ben kezdeményezte az IDF és az Egészségügyi Világszervezet válaszképpen a cukorbetegség gyors és globális terjedése miatt.

Az inzulin feltalálása óriási könnyebbséget jelent a cukorbetegséggel küzdőknek Fotó: Pavel Danilyuk / Pexels

Rajzfilmünnep kezdődik

November 14-e és 16-a között immár tizenegyedik alkalommal rendezik meg az Országos Rajzfilmünnepet. A fesztiválnak ezúttal is művelődési házak, könyvtárak, iskolák, óvodák, mozik és más közösségi terek adnak otthont – Budapesten a többi között az Eötvös10 Művelődési Ház, a Gólya és a Pesti Vigadó csatlakozott a programhoz. Az ingyenesen látogatható fesztivál keretében olyan alkotások lesznek láthatók, mint a Habfürdő, a Macskafogó és a Fehérlófia.

54 éve találták fel, de még ma is használjuk

Az első mikroprocesszorok piacra dobása után az Intel reklámkampányt indított azok népszerűsítése érdekében. Az első hirdetés 1971. november 15-én jelent meg az Electronic News hetilapban. Azóta ezt tekintjük a mikroprocesszor születésnapjának. A mikroprocesszor az informatika területén kívül a hétköznapi életben a zenelejátszó berendezések, a videó játékok, az autók fedélzeti komputere, a bonyolultabb kapcsolótáblák és a mobiltelefonok működéséhez is nélkülözhetetlen.

A mikroprocesszorok a modern technikai berendezések működéséhez is elengedhetetlenek. Fotó: Pixabay / Pexels (illusztráció)

BudaPets Design Market

Az újonnan induló BudaPets Design Marketen hazai és nemzetközi tervezők különleges, fenntartható és esztétikus termékei várják a kutyákat és a gazdikat. A kínálatban pórázak és nyakörvek, kutyaágyak és kiegészítők, ruhák és játékok, finomságok és jutalomfalatok, kedvenceknek és állatrajongóknak szóló ajándékok is megtalálhatók lesznekNovember 15-én a Pikszisben vehetünk részt a vásáron, ahol DJ-szettek is gondoskodnak a hangulatról. Bővebb információt ITT találsz.

Határtalan design a Kiscelli Múzeumban

November 16-án látogatható utoljára a Kiscelli Múzeumban a Határtalan design című nemzetközi design és összművészeti kiállítás, ahol 18 ország 222 alkotójának munkája tekinthető meg. Idén a holland és a lengyel design áll a fókuszban, de kiemelt szerepet kap a hajlítottfa-bútor történetének és hatásának bemutatása, a design és a kortárs zene metszéspontjában létrejött egyedi textilalkotások, de nem marad el a nemzetközi kortársdesign- és ékszerválogatás sem.

Három helyszínen várja ma a véradókat a Vöröskereszt

  • 7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
  • 12:00–18:00 óra között a Shopmarkban (Europark) (1191 Budapest, Üllői út 201.)
  • 14.00–19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

A hét végére elbújik a nap

A koponyeg.hu szerint pénteken a sűrű pára és a rétegfelhőzet fokozatosan felszakadozik, egyre több helyen napos idő várható, kivéve az északi területeket. A szél élénkülni kezd. A csúcshőmérséklet elérheti a 15 fokot is. Szombaton változóan felhős, száraz idő valószínű, erős széllel és 11 fok körüli csúcsértékekkel. Vasárnap aztán az erősen felhős égből elszórtan valószínű kisebb eső, zápor miközben 11-12 fok körüli értékeket mérhetünk majd.

 

