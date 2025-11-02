Elképesztő bizonyítékra bukkant a nő! Férje 25 évvel ezelőtt megcsalta

Ha már árult el valaki valaha, akit szeretsz, akkor tudhatod milyen pusztító érzés. Nem csupán maga a hazugság fáj, hanem az is, hogy még is mennyi ideig tudták titkolni és mekkora súlya van annak, mait elrejtettek előled. Ez képes teljesen tönkretenni egy kapcsolatot és elbizonytalanítani, hogy ismerted- e egyáltalán azt az embert, akit oly sok ideje a bizalmadba engedtél. Egy nőnek 25 évébe telt megtudni, hogy férje megcsalta és nem az az ember, akiről azt gondolta mindig is ismerte.

Megcsalta férje, 25 év után kiderült az igazság Fotó: Illusztráció: Unsplash

Megcsalta férje 25 évvel ezelőtt, elképesztő hogyan tudta meg

Egy nő elárulta, hogy férje félrelépése élete legpusztítóbb élményei közé tartozik. Redditen vallotta be a nő, hogy nincsenek még konkrét bizonyítékai, de amit talált elég meggyőző, ahhoz, hogy biztosan tudja, hogy férje és egyik legjobb barátja súlyos titkot őrizgetnek elől.

Állítása szerint legjobb barátja 25 évvel ezelőtt gyermeket szült az ő férjétől, amit azóta mindketten titokban tartanak. A bejegyzésben részletesen elárulja, hogy jelen volt 25 évvel ezelőtt a szülőszobában és amikor barátnője szült, örökbe adta a lányát, mert akkor még nem volt felkészülve az anyaságra.

Mikor barátnője évekkel később mutatott egy képet a lánya tinédzserkorú változatáról, teljesen ledöbbent, mert kiköpött mása volt férje női változatának. Azóta férjétől teljesen más okból már elvált, de a barátnőjét szembesítette, mire a lány bevallotta, hogy valóban lefeküdt 25 éve a volt férjével, de esküszik rá, hogy nem az övé a gyermek.

„A lány, aki most már fiatal nő, újra és újra felbukkan a Facebookon az „ismerősnek javasolt személyek” között. Kíváncsiságból rákattintok a profiljára és a jelenlegi profilképére. Olyan, mintha a volt férjem női mását látnám – sőt, a fiam női változatát is, akit a volt férjemmel közösen nevelünk” - idézi a Daily Record a nőt.

A nő azóta békét kötött volt férjével és gyermekük rendezvényein közösen vesznek részt. Nincs köztük feszült helyzet vagy ellenségeskedés. Nem hiszi, hogy a férfi tudna a lányáról és a fiatal lány annak idején próbált az apja nyomára bukkanni de nem járt sikerrel.