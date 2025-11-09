"Azt érzem, hogy napról napra fejlődöm" – Máté segédeszköz nélkül szeretne járni

Máté oxigénhiányos állapotban jött világra, mivel az édesanyján nem végezték el a császármetszést. Ennek következtében egy ritka neurológiai betegségben, Cerebralis Parézisben szenved, ami kóros izomfeszességet okoz a lábaiban.

Máté mindent megtesz azért, hogy segédeszközök nélkül megtanuljon járni Fotó: Olvasói fotó

Máté számára a küzdelemről és a gyógyulásról szól az élet. Szembemegy a betegségével és a sorsával, mindent megtesz azért, hogy ne kerüljön örökre kerekesszékbe. A betegségének következtében az ízületei nem megfelelően koptak, és az állapota egyre csak romlott. Izmainak leépülését csak egy költséges műtétel lehetett megállítani, amit júliusban St. Louisban végeztek el rajta.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki mellém állt, és segített benne, hogy összejöjjön ennek a költséges kezelésnek az ára. Ez a műtét még csak egy állomás az életemben, mert nekem is sokat kell még tornával dolgozzak azon, hogy segédeszközök nélkül tudjak járni

– mondja bizakodóan Máté, akinek azóta a napjai a rehabilitációról szólnak.

Máté szabadidejében is tornagyakorlatokat végez. Fotó: Olvasói fotó

Máté álma, hogy segédeszköz nélkül tudjon járni

Jelenleg a pásztói Margit Kórház mozgásszervi rehabilitációján veszek rész hat héten keresztül. Kapok egyéni tornát, ergoterápiát, szelektív ingeráramot, térdmozgatót, masszázst, antiphlogisztikus pakolást, lézert, therabiciklizem és manuális futópadozom. Nagyon sűrű az időbeosztásom, de úgy érzem megéri a fáradságot, mert folyamatosan fejlődök

– mondja lelkesen a fiatalember, akivel a kezelések időtartama alatt végig egy gyógytornász foglalkozik, aki minden héten konzultál az orvossal Máté állapotáról.

A doktornő rendszeresen jön hozzám vizitre, és miután megbeszéljük, hogy haladnak a tornákkal, megbeszéljük a további teendőket. Szerencsére itt a kórház teljes dolgozói csapata áll a betegek rendelkezésére, ezért azt érzem, hogy napról napra fejlődök

– mondja elégedetten Máté, aki úgy ítéli meg, hogy ez az intézmény felveszi a versenyt a magánkórházakkal is.

Kezelések után sem tétlenkedek, hiszen délután van lehetőségem a házifeladatként kapott gyakorlatokat elvégezni.

– zárja a beszélgetést Máté, aki bízik benne, hogy a sok erőfeszítésnek meglesz a gyümölcse, és a hétköznapokban a kerekesszéknél aktívabb életet tud majd élni.

