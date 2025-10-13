„Sírni csak a győzteseknek szabad” – fél karral tolta végig kerekesszékes barátját Boronkay Péter a maratonon

A jubileumi, 40. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon nemcsak az ország futóközössége ünnepelt, hanem tanúi lehettünk két rendkívül elszánt sportember példaértékű teljesítményének is. Boronkay Péter paralimpikon triatlonista és mozgássérült barátja, dr. Nagy András együtt teljesítették a klasszikus, 42 kilométeres maratoni távot, egy speciálisan kialakított futószék segítségével.

"Lehet kicsiben kezdeni, és eljuthatunk a maratonig – én megtettem, fél karral, miközben a mozgássérült barátomat toltam." – Boronkay Péter elképesztő vallomása a maraton pillanatairól. Fotó: Budapest Sportiroda

„Ez az egész egy érzelmi hullámvasút volt, fejben dölt el” - így futotta le a maratont Péter!

Boronkay Péter, többszörös világbajnok paratriatlonista, aki a Budapest Maratonon fél karral tolta végig mozgássérült barátját, dr. Nagy Andrást. A közönség végig szurkolt nekik, mindenki érezte: valami különleges történik a mezőnyben.

Megjártuk a mélységeket is, küzdeni kellett, hidakat megmászni, emelkedőket legyőzni. Kecskemétről jöttünk, ott az Alföldön készültünk de nem voltak ilyen emelkedők. Ettől függetlenül az emberek támogatása folyamatosan vitt minket előre, valóban felemelő volt

– idézi fel Péter a hétvégi maraton legnehezebb pillanatait.

Péter barátjáért futott, Andrisért, aki súlyosan sérült, mozgásában korlátozott. Illetve azokért a sérült emberekért, akikért ennek a futásnak az adománygyűjtése is történt.

A legjobb érzés az, amikor nem csak magadért futsz, hanem másokért is. Amikor látom Andrison, hogy örül, az nekem is hatalmas élményt és erőt adott a futam alatt. A végén nagyon elfáradtam, voltak mélypontjaim, amikor már csak azt vártam, hogy mikor lesz vége. De akkor fejben eldölt, hogy miért is csinálom ezt: másokért. Ha már elkezdtem, akkor végigcsinálom

– mondta Péter, aki nemcsak végigfutotta a maratont, hanem fél karjával 75 kilós barátját is tolta maga előtt.

A futás azonban nemcsak fizikai teljesítmény volt, hanem üzenet is arról, hogy még a legnehezebb élethelyzetekben is elképesztő eredményekre képes az ember. A maraton előtt nagyon sokan utolsó löketet és motivációt kaptak Pétertől, hogy belevágjanak a futamba.

Sokan mondták: ha nekem sikerül fél karral, akkor nekik is menni fog! Ez az egyik legfontosabb üzenet: hogy mindannyian képesek vagyunk rá, csak nagyon kell hinnünk magunkban

- teszi hozzá Péter, aki örül annak, hogy példájával valódi motivációt adott más embereknek.