„Sírni csak a győzteseknek szabad” – fél karral tolta végig kerekesszékes barátját Boronkay Péter a maratonon

Embert próbáló kihívás, megható barátság: Boronkay Péter és dr. Nagy András új fejezetet nyitnak a magyar szabadidősportban! Péter fél kézzel tolta végig mozgássérült barátját a maratonon. Íme a rendkívüli történet, Boronkay Péter exlúzív interjúja!
A jubileumi, 40. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon nemcsak az ország futóközössége ünnepelt, hanem tanúi lehettünk két rendkívül elszánt sportember példaértékű teljesítményének is. Boronkay Péter paralimpikon triatlonista és mozgássérült barátja, dr. Nagy András együtt teljesítették a klasszikus, 42 kilométeres maratoni távot, egy speciálisan kialakított futószék segítségével.
Boronkay Péter, többszörös világbajnok paratriatlonista, aki a Budapest Maratonon fél karral tolta végig mozgássérült barátját, dr. Nagy Andrást. A közönség végig szurkolt nekik, mindenki érezte: valami különleges történik a mezőnyben.
Megjártuk a mélységeket is, küzdeni kellett, hidakat megmászni, emelkedőket legyőzni. Kecskemétről jöttünk, ott az Alföldön készültünk de nem voltak ilyen emelkedők. Ettől függetlenül az emberek támogatása folyamatosan vitt minket előre, valóban felemelő volt
– idézi fel Péter a hétvégi maraton legnehezebb pillanatait.
Péter barátjáért futott, Andrisért, aki súlyosan sérült, mozgásában korlátozott. Illetve azokért a sérült emberekért, akikért ennek a futásnak az adománygyűjtése is történt.
A legjobb érzés az, amikor nem csak magadért futsz, hanem másokért is. Amikor látom Andrison, hogy örül, az nekem is hatalmas élményt és erőt adott a futam alatt. A végén nagyon elfáradtam, voltak mélypontjaim, amikor már csak azt vártam, hogy mikor lesz vége. De akkor fejben eldölt, hogy miért is csinálom ezt: másokért. Ha már elkezdtem, akkor végigcsinálom
– mondta Péter, aki nemcsak végigfutotta a maratont, hanem fél karjával 75 kilós barátját is tolta maga előtt.
A futás azonban nemcsak fizikai teljesítmény volt, hanem üzenet is arról, hogy még a legnehezebb élethelyzetekben is elképesztő eredményekre képes az ember. A maraton előtt nagyon sokan utolsó löketet és motivációt kaptak Pétertől, hogy belevágjanak a futamba.
Sokan mondták: ha nekem sikerül fél karral, akkor nekik is menni fog! Ez az egyik legfontosabb üzenet: hogy mindannyian képesek vagyunk rá, csak nagyon kell hinnünk magunkban
- teszi hozzá Péter, aki örül annak, hogy példájával valódi motivációt adott más embereknek.
Péter születése óta végtaghiánnyal él, de ezt soha nem tekintette hátránynak. Sőt, úgy érzi ez teszi őt igazán különlegessé, életutat mutatott neki. Ma fogyatékosságügyi tanácsadóként dolgozik Kecskeméten, és motivációs előadásokat tart gyerekeknek, tanároknak, cégeknek.
Én mindig az előnyét láttam a velem született végtaghiánynak. Úgy érzem nem, hogy kevesebb, több is lehetek másoknál. Persze ehhez kellett a sport ami felemelt, eredményeket adott és persze a szüleim akik úgy neveltek, mintha mi sem történt volna, nem sajnáltak, azt mondták ezt kaptam ezzel kell valamit kezdenem az életben. Persze nekem is megkellett másznom a létrákat, lehet, hogy én többször estem le onnan, de hagyták, hogy megéljem, ez tett erőssé. Végül ez vezetett az életem értelméhez is. A születési adottságomnak köszönhetem, hogy ma embereket motiválhatok. Úgy érzem 44 évesen ott vagyok, ahol lennem kell
- meséli Péter a gyermekkoráról és arról, hogyan találta meg igazi élethivatását, hogy másokat motiváljon.
Nem a világbajnoki címek voltak a legnehezebbek, hanem amikor egy kézzel kellett bepelenkáznom a fiaimat. Három gyerekem van, Ákos hatéves, Krisztián négy, Balázs pedig egy éves. Egy mászni tudó gyereket egy kézzel pelenkázni… na, az igazi sportteljesítmény!
- meséli nevetve.
Ebben a futamban azonban tényleg arról van szó, hogy felnyissuk az emberek szemét. Lehet, hogy nehéz az élet, de nézd meg, mások honnan indultak és hová jutottak el. Sokaknak nincs lehetőségük változtatni, de lehet, hogy te megteheted. Könnyű elkényelmesedni vagy szomorkodni. Lehet kicsiben kezdeni, és eljuthatunk a maratonig, én megtettem, fél karral, miközben a mozgássérült barátomat toltam
- meséli Péter majd hozzáteszi:
Nagyon köszönöm Andrisnak, hogy ennek a fejezetnek a részese volt. Ha teljesen elengedtük volna magunkat, végig sírtuk volna az egészet. Már az utolsó kilométert nézve zokogtunk, persze szerintem sírni csak a győzteseknek szabad. Nagyon jó érzés másokért futni, gyűjteni és adni motivációt. Elindult valami, aminek biztosan lesz folytatása. Végig fogtam a barátom kezét, együtt örültünk, sírtunk és nevettünk. Ez egy nagyszerű kaland volt.
- zárja gondolatait a végtag hiányos tízszeres paratriatlonista bajnok.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.