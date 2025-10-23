Terápiák során van túl Áron, mutatjuk, hogy van most

Intenzív terápiákon vett részt az oxigénhiányos állapotban született gyermek. Édesanyja minden lehetőséget megragad arra, hogy beteg gyermeke állapota javuljon. Ezek a fejlesztések Áron számára nagyon hatásosak voltak, és elérkezett a pihenés ideje, mert most vette kezdetét a bölcsiben az őszi szünet.

Szeptemberben kezdődött a bölcsi Áronnak. Idén azonban csak később kezdte, mert intenzív terápiákon vett részt – Olvasói fotó

Áron számára a pihenésről fog szólni az őszi szünet

Oxigénhiányos állapotban látta meg a napvilágot Áron, akivel édesanyja közel 38 órát vajúdott. Az orvosok már lemondtak róla, de a család nem. Fanni mindent megtesz azért, hogy gyermeke állapota javuljon.

Szeptemberben kezdődött a bölcsi Áronnak. Idén azonban csak később kezdte, mert intenzív terápiákon vettünk részt, hogy javuljon az állapota

– mondja a gyermek édesanyja, Kovács Fanni, aki hozzáteszi, természetesen a bölcsődét is nagyon fontosnak tartja, hiszen Áron számára elengedhetetlen, hogy közösségben legyen.

Keresem a lehetőségeket a fejlesztésekre, mert ezek segítik elő Áron fejlődését. Szeptember első két hetét a Pető Intézetben töltöttük, amit egy másik terápia is követett. Nagyon sok új gyakorlattal ismerkedtünk meg, ami a későbbiekben nagyon hasznos lesz. A célom, hogy Áron állapota fejlődjön, mivel az az álmom, hogy segédeszközzel járni is megtanuljon

– folytatja bizakodóan az édesanya, aki számára gyermeke a legfontosabb.

Az őszi szünet most vette kezdetét a bölcsiben. Ez az időszak a gyermekemnek a pihenésről fog szólni, amire szintén nagy szükség van a hétköznapok rohanásában. A másik jó hír, hogy Dunakeszin, ahol élünk, pont az utcánkban építenek egy speciális játszóteret, amit mozgáskorlátozott gyerekek is tudnak majd használni

– zárja a beszélgetést az édesanya, aki bízik benne, hogy a sok erőfeszítésnek meg lesz a gyümölcse, és Áron állapota sokat fog ezeknek köszönhetően javulni.