Döbbenet Rákosmentén, ellopták a szeretett manóházat: készítője ultimátumot adott a tolvajnak

Valósággal felbolydult a XVII. kerület egy csendes utcája, miután ismeretlenek ellopták azt a manóházat, amelyet egy helyi lakos, Katalin hosszú hetek alatt, nagy szeretettel készített. A dekoráció évek óta díszítette a házuk előtti közterületi részt, illetve a környék gyerekeinek – de még a felnőtt járókelőknek is – az egyik kedvenc látnivalója volt.

A miniatűr díszítőmanóház hétfő este tűnt el Fotó: Facebook / Rákosmentei csoport

Ellopták a környéken szeretett Manóházat

Katalin a Rákosmentei Facebook-csoportban tett közzé egy bejegyzést, miszerint pontosan 18:07-kor egy fiatalember egyszerűen leszerelte és magával vitte a manóházat. A lopást pedig kamera is rögzítette.

A poszt hatalmas felháborodást váltott ki a Rákosmentei csoportban, ahol sokan ismerik Katalin munkáit. A manóházat egy évvel korábban helyezték ki, és a lakók elmondása szerint mindig örömet szerzett a környék gyerekeinek.

Üzentek a felháborodott kommentelők: „Tedd ki a képüket!”

A kommentek között rengetegen együtt éreztek Katalinnal, és sokan sürgették, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az elkövetők képeit. Emellett a Rákosmentei lakosok nem rejtették véka alá csalódottságukat sem.

Amikor először láttam, arra gondoltam, micsoda csoda, hogy ez még itt van. De hát a magyar valóság olyan, mint a gravitáció: ez megtörténik

– írta egy helyi lakos a poszt alatt.

Fotó: Facebook / Rákosmentei csoport

Egy érdekes vita robbant ki a lopás kapcsán

Sok hozzászóló óvatosságra intette Katalint mert a kamerája a ház előtti közterületet is rögzítette.

A házad előtti terület közterületnek minősül, azt te hivatalosan nem figyelheted kamerával. Csak szólok, mielőtt kiteszel bármit (arcot, rendszámot), amit szabályellenesen rögzítettél

– adta Katalin tudomására.

Ez pedig rögtön egy kisebb vitát indított el arról, hogy meddig lehet elmenni ebben az ügyben: „Senki sem védi a tolvajt, de ha a személyiségi jogai sérültek, akkor már nem a lopás tényét vizsgálják. A jogszabály arra ad lehetőséget, hogy a hatóságoknak mutassa meg a kamerafelvételt” – kommentálták az esetet.

Más viszont azt javasolta Katalinnak, hogy a képeket – arc és rendszám kitakarásával – akár közzé is teheti.

„Én még hiszek az emberségben”

Lapunk megkeresésére megtudtuk, hogy Katalin egyelőre kivár, és 24 óra haladékot adott a tettesnek. Bízik abban, hogy a manóház visszakerül. Mások viszont sokkal borúlátóbbak. Többen felidézték, hogy nemrég Manófalvát is szétverték.