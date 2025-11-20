Megdöbbentő videó került ki az ismert magyar orvosról, azonnal reagált

Annak idején az ismertség biztos fokmérője a paródia volt. Ma pedig az, ha a csalók visszaélnek az adott személy nevével, képmásával vagy éppen mesterséges intelligencia generálta/manipulálta videójával! Ez történt az ismert magyar orvossal is. Dr. Mangó Gabriella a közösségi oldalán fújt riadót.

Ismert magyar orvosról készült kamuvideó. Dr. Mangó Gabriella közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a csalásra! Fotó: Dr. Mangó Gabriella

Ismert magyar orvos a csalók új kedvence

A gyöngyösi háziorvos Facebook-oldalán számtalan hasznos egészségügyi és lelki támogatást nyújtó videóival rendkívüli népszerűségre tett szert. Bár soha nem a népszerűség, sokkal inkább az önzetlen segítség vezérelte, ismertségével és hitelességével most csalók próbálnak visszaélni az interneten. Mesterséges intelligencia alkotta videót dobtak be a bűnözők, melyben a doktornő egy „prosztataproblémákra és merevedési zavarra kifejlesztett csodaszert” népszerűsít. Elképesztő állítások és kijelentések egy megtévesztésre maximálisan alkalmas 2 perces videóban. Nem csoda. hogy Mangó doktornő azonnal lépett és közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a csalásra.

Kérlek benneteket, jelentsétek! Ne raboljanak le senkit hazugságokkal. Köszönöm

– írta közösségi oldalán a doktornő, aki a kamuvideót is megosztotta. Mi is közzétesszük, hogy ne dőljön be senki a csalóknak!

Vigyázat, kamuvideó!