Az iPhone-tulajdonosok észrevették, hogy egy alapvető Apple-alkalmazás hatalmas helyet foglal el készülékeiken. És még csak nem is tudják törölni az applikációt.

Ellenőrizd az iPhone-od, ez a bosszantó hiba a te telefonodat is tönkreteheti Fotó: Unsplash (Illusztráció!)

A tárhelyet elfoglaló látszólagos „hibáról” néhány felhasználó számolt be a közösségi médiában – de érdemes lehet ellenőrizni, hátha a tiéd is ugyanazzal a problémával küzd. A problémás alkalmazás az Apple Maps. Úgy tűnik, hogy nem egy újkeletű dologról van szó, mivel a Reddit-en már több hónapja vannak panaszok arra, hogy az applikáció több mint 20 GB helyet foglal.

Észrevettem, hogy a térképalkalmazásom 20 GB tárhelyet foglal, ezért megpróbáltam törölni vagy eltávolítani az alkalmazást, de nem sikerült

– írta egy csalódott iPhone-tulajdonos, majd hozzátette:

„Frissítettem a rendszert, hogy megnézzem, megoldja-e a problémát. Semmi sem változott, csak most már nem tudom törölni vagy eltávolítani az alkalmazást, mert azt kéri, hogy válasszak egy másik »alapértelmezett alkalmazást«, de a régió miatt ez nem lehetséges a beállításokban. Tudja valaki, hogyan lehet ezt megoldani?”

A TechRadar újra felvetette a kérdést, miután egy másik felhasználó észrevette, hogy összesen 13,93 GB rejtélyes módon eltűnt. Ebben az esetben lehetetlenné vált az iPhone frissítése a legújabb iOS verzióra, mivel nincs elegendő tárhely hozzá. Az adatok törlési módszerei pedig úgy tűnik, hogy nem változtatnak semmit.

Ide tartozik a „Előzmény törlése” trükk is, amely általában megoldja az ilyen helyzeteket. De néhány Reddit-felhasználónál bevált, így érdemes kipróbálni, ha azt veszed észre, hogy az Apple Maps nagy mennyiségű helyet foglal el.

Ehhez lépj be a Beállításokba majd kattints az Adatvédelem és biztonságra, ezután a Helymeghatározásra, majd a Rendszerszolgáltatásokra, utána a Jelentős helyek és útvonalak fülre, végül az Előzmény törlése menüpontra.

Ha ez nem működik, van egy utolsó megoldás – de ez drasztikus. Készíts teljes adatmentést, és állítsd vissza a gyári beállításokra a készüléket.

Csak győződj meg róla, hogy mindent mentettél – ezt megteheted az iCloudon keresztül, menj be a Beállításokba, majd kattints az Apple ID fülre, ezt követően az iCloud, majd az iCloud biztonsági mentés, és végül a Biztonsági mentés most menüpontra - írja a The Sun.