Szívszorító: könnyek között vonult végig az esküvőjén halálos beteg vőlegény

Október elején kapta meg a lesújtó hírt a 23 éves apuka, Stephen Addley, aki végül halálos betegként vonult végig a saját esküvőjén. A kukásként dolgozó, fiatal apuka teljesítette utolsó kívánságát, feleségül vette menyasszonyát, Hannah-t Doverben, miközben egyéves kislányuk is ott volt mellettük. Kollégái meglepték őt a kukásautókból álló felvonulással, ami könnyeket csalt a szemébe.

Sikerült teljesítenie a halálos beteg vőlegénynek az utolsó kívánságát; feleségül vette menyasszonyát / A Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Stephen kollégái a Veolia kukásautóival kísérték az esküvőjére, emiatt a látvány olyan érzelmes volt, hogy a férfi könnyek között ült az autó hátsó ülésén.

Sírt a kukásautók miatt! De imádta. Ez megmutatta, mennyire szeretik és értékelik őt a munkahelyén

- mesélte Hannah.

A Bluebirds helyszín csodás dekorációval, ingyenes fotózással, sőt adományozott menyasszonyi ruhával tette tökéletessé a nagy napot a fiatal pár számára. A közösség összefogása lehetővé tette, hogy Stephen utolsó nagy kívánsága valóra váljon, mivel sikerült tökéletessé tenni a nagy napot, és emellett emlékeket gyűjteni lányukkal, Liberty-Rose-zal.

Stephen-t júniusban diagnosztizálták egy nagyon ritka és agresszív rákfajtával. A kemoterápia nem tudta megállítani a betegséget, és bár a család álma az volt, hogy a gyűjtésből Disney-utazást szervezzenek, Stephen egészsége gyorsan romlott - írja a Mirror.