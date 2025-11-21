Indul a Flórián téri felüljáró felújításának újabb üteme: erre számítsanak mától az autósok

A BKK tájékoztatása szerint várhatóan péntek (11.21.) este 20 órától lezárják a forgalom elől az északi hidat, így az Árpád híd felől a Szentendrei útra csak a felüljárók alatti csomópontban jobbra kanyarodva lehet eljutni. A Buda felé tartó közösségi közlekedést új, ideiglenes buszsáv segíti majd, a déli hídon pedig az elmúlt napokban megszokott módon lehet Pest felé haladni, és továbbra is használható a Pacsirtamező utcai visszafordító. Továbbra is azt kérik, aki teheti, a felújítás ideje alatt a Flórián teret, illetve Pestről Buda felé az Árpád hidat elkerülő útvonalon közlekedjen, hogy elkerülhetők legyenek a torlódások.

November 21. a televíziózás nemzetközi napja

Az ENSZ tagállamai 1996. november 21-én és 22-én egy kétnapos konferenciát tartottak, ami World Television Forum-ként, vagyis televíziós világfórumként vált ismertté. Ezen a fórumon a világ média vezetői találkoztak, hogy megvitassák a mai változó világunkra egyre nagyobb hatást gyakorló média jelentőségét. A találkozó célja az volt, hogy együttműködési tervet dolgozzanak ki az ENSZ felügyelete alatt. Ebből a fórumból alakult ki később a televíziózás világnapja, amit minden év november 21-én tartanak meg világszerte. Az ENSZ 1996-ban nyilvánította a november 21-ét a Televíziózás világnapjává ennek emlékére.

Ebben a kerületben ma kezdődik a lomtalanítás

November 21-től november 22-ig a VII. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan kisebb és nagyobb méretű tárgyakat most vasárnaptól tehetik ki a lakosok a ház elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. Az, hogy melyik utcában melyik nap lesz lomtalanítás ezen a térképen látható.

Vidámpark nyílik a Városliget szélén

November 21-én nyitja meg kapuit a Happy Wonderland Budapest a városligeti műjégpálya mellett. Méghozzá délután kettő órakor. Az ország egyetlen téli vidámparkjába a belépés díjmentes.