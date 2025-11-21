Indul a Flórián téri felüljáró felújításának újabb üteme: erre számítsanak mától az autósok
November 21-én újabb szakaszához érkezik a III. kerület egyik legforgalmasabb szakaszának felújítása. A Flórián téri felüljáró környékén közlekedők az alábbi forgalmi változásokra számítsanak!
A BKK tájékoztatása szerint várhatóan péntek (11.21.) este 20 órától lezárják a forgalom elől az északi hidat, így az Árpád híd felől a Szentendrei útra csak a felüljárók alatti csomópontban jobbra kanyarodva lehet eljutni. A Buda felé tartó közösségi közlekedést új, ideiglenes buszsáv segíti majd, a déli hídon pedig az elmúlt napokban megszokott módon lehet Pest felé haladni, és továbbra is használható a Pacsirtamező utcai visszafordító. Továbbra is azt kérik, aki teheti, a felújítás ideje alatt a Flórián teret, illetve Pestről Buda felé az Árpád hidat elkerülő útvonalon közlekedjen, hogy elkerülhetők legyenek a torlódások.
November 21. a televíziózás nemzetközi napja
Az ENSZ tagállamai 1996. november 21-én és 22-én egy kétnapos konferenciát tartottak, ami World Television Forum-ként, vagyis televíziós világfórumként vált ismertté. Ezen a fórumon a világ média vezetői találkoztak, hogy megvitassák a mai változó világunkra egyre nagyobb hatást gyakorló média jelentőségét. A találkozó célja az volt, hogy együttműködési tervet dolgozzanak ki az ENSZ felügyelete alatt. Ebből a fórumból alakult ki később a televíziózás világnapja, amit minden év november 21-én tartanak meg világszerte. Az ENSZ 1996-ban nyilvánította a november 21-ét a Televíziózás világnapjává ennek emlékére.
Ebben a kerületben ma kezdődik a lomtalanítás
November 21-től november 22-ig a VII. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan kisebb és nagyobb méretű tárgyakat most vasárnaptól tehetik ki a lakosok a ház elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. Az, hogy melyik utcában melyik nap lesz lomtalanítás ezen a térképen látható.
Vidámpark nyílik a Városliget szélén
November 21-én nyitja meg kapuit a Happy Wonderland Budapest a városligeti műjégpálya mellett. Méghozzá délután kettő órakor. Az ország egyetlen téli vidámparkjába a belépés díjmentes.
Három helyen lesz pénteken véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 12:00-18:00 óra között a Pólus Centerben (1152. Budapest, Szentmihályi út 131.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Vasárnapig borús lesz az idő
A koponyeg.hu szerint pénteken borult, párás idő lesz. Több hullámban érkezik DNy felől csapadék: sokfelé eső várható, de a Dunántúlon havas eső, a magasabban fekvő tájakon pedig havazás is lehet. A Bakonyban 5-10 cm-es hó is hullhat. 2 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton is marad a borongós idő, újabb csapadékkal, mely a Dunántúl nagy részén és az Északi-középhegységben is vegyes halmazállapotú lehet, tehát az eső mellett egyre inkább havas eső, hó hullhat. +1, +3 fok köré csökken a hőmérséklet, de DK-en jóval enyhébb lehet. Vasárnap csökken a felhőzet, és a reggelre kialakult köd is feloszlik. Reggel -2, délután +3 fok körül várható a hőmérséklet.
Szombaton lesz a magyar közoktatás napja
A Pedagógusok Szakszervezete 1991-ben kezdeményezte, hogy november 22-én tartsák a Magyar Közoktatás Napját. Céljuk a magyar közoktatás helyzetének, gondjainak bemutatása, valós társadalmi megítélésének elősegítése volt. Olyan akciónapot kívántak létrehozni, amin az aktuálisan zajló költségvetési vitákhoz kapcsolódva felhívják a döntéshozók és a közvélemény figyelmét a közoktatás stratégiai jelentőségére, fejlesztésének szükségességére.
A magyar irodalom egyik nagy alakjának is szombaton lesz a születésnapja
1877. november 22-én született Ady Endre költő, újságíró. Születési nevén Ady András Endre a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője volt és egyben a magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja. A műveltségről, irodalomról írt cikkei a fejlődést és a haladást sürgetik. Költészetének témái pedig az emberi lét minden jelentős területére kiterjednek. Hazafi és forradalmár, példamutató magyar és európai gondolkodó volt.
62 éve lőtték le Kennedyt
John F. Kennedyt, az Amerikai Egyesült Államok elnökét 1963. november 22-én, dallasi látogatása során lőtték le. Röviddel John F.Kennedy harmadik hivatali éve vége előtt történt a merénylet. Felesége, Jacqueline és az elnök a dallasi repülőtérre érkezett, ahol John Connally – Dallas kormányzója -, és felesége Nellie fogadták. Elindultak és a konvoj második autójába (két személyi testőr kíséretében) ültek be. Ahogy a Houston Streetről az Elm Streetre fordult a nyitott limuzin, hirtelen lövés dördült el a 82 méterre lévő tankönyvraktár 6. emeletéről, a következő pillanatban pedig újabb lövéseket adtak le a szemközti térről is. A merénylet következtében az elnök életét vesztette.
Kolbásztöltő fesztivál lesz a Magyar Vasúttörténeti Parkban
November 22-én, első alkalommal startol el a Fővárosi Kolbásztöltő Fesztivál. Az egész napos eseményen napközben a kolbásztöltésé lesz a főszerep, este 20 órától azonban neves előadók – a Parno Graszt, Nótár Mary és Kis Grófo -, adják kézről kézre a mikrofont a Magyar Vasúttörténeti Park Orient csarnokában. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Vasárnap lenne 90 éves Törőcsik Mari
A háromszoros Kossuth-díjas színésznő, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze 1935. november 23-án született. A háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2021-ben hunyt el.
Egy másik kerületben is most hétvégén kezdődik a lomtalanítás
November 23-tól november 27-ig a IX. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Az, hogy melyik utcában melyik nap lesz lomtalanítás ezen a térképen látható.
Felfedező sétát tartanak a Kozma utcai zsidó temetőben
November 23-án a "Hosszúlépés. Járunk?" csapatával közösen indulhatunk felfedezőtúrára Budapesten. A hely, ahova ezúttal a vezetett séta alkalmával ellátogathatunk nem más, mint a Kozma utcában található legnagyobb fővárosi zsidó temető. A 19. század végén létrehozott kert mára hatalmas területen alkot zegzugos labirintust, ahol puritán sírkövek és színpompás kripták között tehettek izgalmas, ismereteket bővítő sétát. Az eseményről többet itt lehet megtudni.
