Szörnyű baleset Maroslelén – ketten haltak meg a busztragédiában
A buszsofőr egy furcsa zaj miatt állt le szabályosan az út mellett, amikor egy utánfutós kisbusz neki ütközött. A kisbusz első ülésén ülő nő rögtön az ütközéskor, egy férfi pedig a kórházba szállítás után halt meg a váratlan balesetben.
Egy nő rögtön az ütközéskor, egy férfi pedig a kórházba szállítás után halt meg egy hirtelen balesetben az M43-as autópályán, a maroslelei kihajtónál. A vétlen buszsofőr egy furcsa zaj miatt állt le szabályosan az út mellett, amikor egy bolgár rendszámú, utánfutós kisbusz neki ütközött az M43-ason, a maroslelei kihajtónál. Ketten meghaltak, a másik buszon ketten megsérültek.
Halálos baleset Maroslele közelében – egy figyelmetlenség miatt ketten meghaltak
A busz kiránduló nyugdíjasokat szállított. A buszsofőr egy különös zaj miatt állt félre szabályosan, amikor a száguldó furgon szinte fékezés nélkül száguldott bele, nem vette észre, hogy működött a vészvillogó.
Kihajtottam a leállósávra és megálltam, hogy megnézzem, esetleg műszaki hiba lehet-e. Mikor nem találtam semmit, már csak egy nagy durranást hallottam.
– nyilatkozta a Tényeknek Méreg Imre, a buszsofőr. Az ütközés után próbáltak segíteni, de a jobb első ülésen ülő nő azonnal meghalt, a férje pedig a kórházban szintén életét vesztette.
Akik megálltak segíteni, egy kamionos meg román fiatalok, próbálták kiszedni a sofőrt, ami sikerült is, viszont utána kiértek a mentők és átvették.
– folytatja a buszsofőr.
A nyugdíjas csoport éppen parlamentlátogatásból tartott hazafelé, amikor megtörtént a baleset. Közülük ketten megsérültek. A tűzoltókat is riasztották, a makói hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket és feszítővágóval szabadították ki a beszorult idős hölgy holttestét. Teljes útlezárást rendeltek el az útszakaszon.
A Tények értesülései szerint a bolgár rendszámú autó utasai német papírokkal utaztak, valószínűleg több száz kilométert mentek megállás nélkül.
A balesetről részletesebben a Tények riportjából tájékozódhatunk.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre