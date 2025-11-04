RETRO RÁDIÓ

Szörnyű baleset Maroslelén – ketten haltak meg a busztragédiában

A buszsofőr egy furcsa zaj miatt állt le szabályosan az út mellett, amikor egy utánfutós kisbusz neki ütközött. A kisbusz első ülésén ülő nő rögtön az ütközéskor, egy férfi pedig a kórházba szállítás után halt meg a váratlan balesetben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 18:47
baleset Maroslele M43 autópálya tények

Egy nő rögtön az ütközéskor, egy férfi pedig a kórházba szállítás után halt meg egy hirtelen balesetben az M43-as autópályán, a maroslelei kihajtónál. A vétlen buszsofőr egy furcsa zaj miatt állt le szabályosan az út mellett, amikor egy bolgár rendszámú, utánfutós kisbusz neki ütközött az M43-ason, a maroslelei kihajtónál. Ketten meghaltak, a másik buszon ketten megsérültek.

Halálos baleset a Maroslele kihajtónál
Halálos baleset történt az M43-ason, ketten meghaltak. Fotó: Tények

Halálos baleset Maroslele közelében – egy figyelmetlenség miatt ketten meghaltak

A busz kiránduló nyugdíjasokat szállított. A buszsofőr egy különös zaj miatt állt félre szabályosan, amikor a száguldó furgon szinte fékezés nélkül száguldott bele, nem vette észre, hogy működött a vészvillogó.

Kihajtottam a leállósávra és megálltam, hogy megnézzem, esetleg műszaki hiba lehet-e. Mikor nem találtam semmit, már csak egy nagy durranást hallottam.

– nyilatkozta a Tényeknek Méreg Imre, a buszsofőr. Az ütközés után próbáltak segíteni, de a jobb első ülésen ülő nő azonnal meghalt, a férje pedig a kórházban szintén életét vesztette. 

Akik megálltak segíteni, egy kamionos meg román fiatalok, próbálták kiszedni a sofőrt, ami sikerült is, viszont utána kiértek a mentők és átvették.

– folytatja a buszsofőr. 

A nyugdíjas csoport éppen parlamentlátogatásból tartott hazafelé, amikor megtörtént a baleset. Közülük ketten megsérültek. A tűzoltókat is riasztották, a makói hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket és feszítővágóval szabadították ki a beszorult idős hölgy holttestét. Teljes útlezárást rendeltek el az útszakaszon. 

A Tények értesülései szerint a bolgár rendszámú autó utasai német papírokkal utaztak, valószínűleg több száz kilométert mentek megállás nélkül.

A balesetről részletesebben a Tények riportjából tájékozódhatunk.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
