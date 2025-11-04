Szörnyű baleset Maroslelén – ketten haltak meg a busztragédiában

Egy nő rögtön az ütközéskor, egy férfi pedig a kórházba szállítás után halt meg egy hirtelen balesetben az M43-as autópályán, a maroslelei kihajtónál. A vétlen buszsofőr egy furcsa zaj miatt állt le szabályosan az út mellett, amikor egy bolgár rendszámú, utánfutós kisbusz neki ütközött az M43-ason, a maroslelei kihajtónál. Ketten meghaltak, a másik buszon ketten megsérültek.

Halálos baleset történt az M43-ason, ketten meghaltak. Fotó: Tények

Halálos baleset Maroslele közelében – egy figyelmetlenség miatt ketten meghaltak

A busz kiránduló nyugdíjasokat szállított. A buszsofőr egy különös zaj miatt állt félre szabályosan, amikor a száguldó furgon szinte fékezés nélkül száguldott bele, nem vette észre, hogy működött a vészvillogó.

Kihajtottam a leállósávra és megálltam, hogy megnézzem, esetleg műszaki hiba lehet-e. Mikor nem találtam semmit, már csak egy nagy durranást hallottam.

– nyilatkozta a Tényeknek Méreg Imre, a buszsofőr. Az ütközés után próbáltak segíteni, de a jobb első ülésen ülő nő azonnal meghalt, a férje pedig a kórházban szintén életét vesztette.

Akik megálltak segíteni, egy kamionos meg román fiatalok, próbálták kiszedni a sofőrt, ami sikerült is, viszont utána kiértek a mentők és átvették.

– folytatja a buszsofőr.

A nyugdíjas csoport éppen parlamentlátogatásból tartott hazafelé, amikor megtörtént a baleset. Közülük ketten megsérültek. A tűzoltókat is riasztották, a makói hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket és feszítővágóval szabadították ki a beszorult idős hölgy holttestét. Teljes útlezárást rendeltek el az útszakaszon.

A Tények értesülései szerint a bolgár rendszámú autó utasai német papírokkal utaztak, valószínűleg több száz kilométert mentek megállás nélkül.

A balesetről részletesebben a Tények riportjából tájékozódhatunk.