RETRO RÁDIÓ

Ízesített karácsonyi csomagolópapírral rukkolt elő az Aldi

Ez lehet a 2025-ös karácsonyi őrület. Merész ötlettel állt elő az Aldi.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.11.25. 16:00
Aldi csomagolópapír karácsony őrület

Ha eddig csak látványos feleslegességként tekintettél a karácsonyi csomagolópapírra, akkor gondold újra! Az Aldi 2025-ben ízesített karácsonyi csomagolópapírral dobja fel az ünnepi időszakot!

Ízesített karácsonyi csomagolópapírral rukkolt elő az Aldi, karácsonyi csomagolópapír, karácsonyi ajándék, karácsony
Az Aldi új őrülettel készül a karácsonyra: itt az ízesített karácsonyi csomagolópapír! 
Fotó: Pexels/Karola G/Képünk illusztráció

Új divathullámot indít az Aldi

Az ötlet van annyira jó és őrült, hogy divatot teremtsen, már csak azért is, mert az ízesített karácsonyi csomagolópapír úgy hangzik, mint amit az embernek látnia, sőt, éreznie kell!

„Az újdonságnak számító csomagolópapír nemcsak a finom virslis falatkák ízét és illatát idézi, de pasztellrózsaszín dizájnjával, ünnepi magyal- és hópehely mintáival ajándékokon is elbűvölően mutat”
– írja a brit Aldi, melynek sorait a Mirror idézte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu