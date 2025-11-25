Ha eddig csak látványos feleslegességként tekintettél a karácsonyi csomagolópapírra, akkor gondold újra! Az Aldi 2025-ben ízesített karácsonyi csomagolópapírral dobja fel az ünnepi időszakot!

Az Aldi új őrülettel készül a karácsonyra: itt az ízesített karácsonyi csomagolópapír!

Fotó: Pexels/Karola G/Képünk illusztráció

Új divathullámot indít az Aldi

Az ötlet van annyira jó és őrült, hogy divatot teremtsen, már csak azért is, mert az ízesített karácsonyi csomagolópapír úgy hangzik, mint amit az embernek látnia, sőt, éreznie kell!

„Az újdonságnak számító csomagolópapír nemcsak a finom virslis falatkák ízét és illatát idézi, de pasztellrózsaszín dizájnjával, ünnepi magyal- és hópehely mintáival ajándékokon is elbűvölően mutat”

– írja a brit Aldi, melynek sorait a Mirror idézte.