Ízesített karácsonyi csomagolópapírral rukkolt elő az Aldi
Ez lehet a 2025-ös karácsonyi őrület. Merész ötlettel állt elő az Aldi.
Ha eddig csak látványos feleslegességként tekintettél a karácsonyi csomagolópapírra, akkor gondold újra! Az Aldi 2025-ben ízesített karácsonyi csomagolópapírral dobja fel az ünnepi időszakot!
Új divathullámot indít az Aldi
Az ötlet van annyira jó és őrült, hogy divatot teremtsen, már csak azért is, mert az ízesített karácsonyi csomagolópapír úgy hangzik, mint amit az embernek látnia, sőt, éreznie kell!
„Az újdonságnak számító csomagolópapír nemcsak a finom virslis falatkák ízét és illatát idézi, de pasztellrózsaszín dizájnjával, ünnepi magyal- és hópehely mintáival ajándékokon is elbűvölően mutat”
– írja a brit Aldi, melynek sorait a Mirror idézte.
