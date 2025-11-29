- Lélekemelő pillanat: felcsendült a Nélküled a Háborúellenes Gyűlésen, méghozzá nem akár hogyan...
- Könnyfakasztó meglepetés a Háborúellenes Gyűlésen: szem nem maradt szárazon
- "Az egyetlen út a béke" - Muri Enikő felszólalt a Háborúellenes Gyűlésen
- Csisztu Zsuzsának mindig azt mondta a nagymamája: Kislányom, csak béke
A folyosón ácsorogva várta Curtis Orbán Viktort: ezt akarta megkérdezni
Curtis a folyosón várta Orbán Viktort Nyíregyházán a Háborúellenes Gyűlés előtt.
Orbán Viktor nem pihent: Moszkva után máris Nyíregyházán volt jelenése a Háborúellenes Gyűlésen. Az esemény előtti kulisszatitkokat a Facebookján is megosztotta. Ebből kiderült, hogy Curtis a folyosón várta a miniszterelnököt, mert egy dolgot nagyon meg akart tudni tőle...
Háborúellenes gyűlés
