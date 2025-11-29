A folyosón ácsorogva várta Curtis Orbán Viktort: ezt akarta megkérdezni

Orbán Viktor nem pihent: Moszkva után máris Nyíregyházán volt jelenése a Háborúellenes Gyűlésen. Az esemény előtti kulisszatitkokat a Facebookján is megosztotta. Ebből kiderült, hogy Curtis a folyosón várta a miniszterelnököt, mert egy dolgot nagyon meg akart tudni tőle...