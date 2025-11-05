A film, a város és a közösség találkozik - elindul a BP Műhely Filmklub

A BP Műhely a városfejlesztéssel és közpolitikával foglalkozó think tank, új közösségi sorozatot indít. A szervezők szerint a városról való gondolkodás nemcsak tanulmányokban, hanem egy inspiráló közös estén, a mozi sötétjében is születhet.

A BP Műhely filmklub a Mammut 1 moziban lesz Fotó: Ripost

A Budapest fókuszú műhely szervezői szerint a város jövője nemcsak szakértői asztaloknál formálódik. A filmklub célja, hogy közös élményt és párbeszédet teremtsenek azok között, akik szeretik és alakítani is akarják a város.

A nyitófilm nem véletlenül a Szabadság, szerelem: Andy Vajna produkciója a sport, a szabadság és a nemzeti összetartozás filmje, amely a magyar vízilabda aranykorát és az 1956-os forradalom eseményeit kapcsolja össze.

A vetítést beszélgetés követi a film hőseihez legközelebb álló vendégekkel:

Szécsi Zoltán, olimpiai bajnok vízilabdázó

• Kósz Zoltán, olimpiai bajnok vízilabdázó

• dr. Krahulcsán Zsolt, tudományos kutató

A meghívott vendégek nemcsak a film sporttörténeti és érzelmi hátteréről mesélnek, hanem arról is, mit jelent ma a szabadság és a közösség ereje – sportban, városban, életben.