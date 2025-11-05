RETRO RÁDIÓ

A film, a város és a közösség találkozik - elindul a BP Műhely Filmklub

Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A BP Műhely nemcsak kutat és elemez, hanem közösséget is épít, a főváros jövőjéről szóló gondolkodást most egy új formában, a mozi varázsán keresztül folytatják. Nemcsak filmvetítés lesz, a vetítés után olimpiai bajnok vízilabdázók és tudományos kutató beszélgetnek a nézőkkel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.05. 14:11
BP Műhely Filmklub mozi főváros

A BP Műhely a városfejlesztéssel és közpolitikával foglalkozó think tank, új közösségi sorozatot indít. A szervezők szerint a városról való gondolkodás nemcsak tanulmányokban, hanem egy inspiráló közös estén, a mozi sötétjében is születhet.

BP Műhely
A BP Műhely filmklub a Mammut 1 moziban lesz Fotó: Ripost

 

 A Budapest fókuszú műhely szervezői szerint a város jövője nemcsak szakértői asztaloknál formálódik. A filmklub célja, hogy közös élményt és párbeszédet teremtsenek azok között, akik szeretik és alakítani is akarják a város.

A nyitófilm nem véletlenül a Szabadság, szerelem: Andy Vajna produkciója a sport, a szabadság és a nemzeti összetartozás filmje, amely a magyar vízilabda aranykorát és az 1956-os forradalom eseményeit kapcsolja össze.

A vetítést beszélgetés követi a film hőseihez legközelebb álló vendégekkel:

 Szécsi Zoltán, olimpiai bajnok vízilabdázó

Kósz Zoltán, olimpiai bajnok vízilabdázó

dr. Krahulcsán Zsolt, tudományos kutató

A meghívott vendégek nemcsak a film sporttörténeti és érzelmi hátteréről mesélnek, hanem arról is, mit jelent ma a szabadság és a közösség ereje – sportban, városban, életben.

BP Műhely Flimklub időpont és helyszín:


 2025. november 6. (csütörtök), 19:00

 Mammut 1 mozi (1024 Budapest, Lövőház utca)

 A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A regisztrációs link ide kattintva érhető el.


 

A helyek száma korlátozott, így érdemes időben jelentkezni.


 

 

 

