Itt a férjjóslás ideje, most kiderül: szerelmet hoz a katalinág, vagy elszökik a szerető?

Nemcsak a szórakozás ideje volt november 25-e, azaz Katalin-nap régen, hanem a komoly jövendöléseké is! A magyarok szerint ezen a napon minden az időjárásról és a szerelemről szólt. A nagy, örök igazság: „Ha Katalin kopog, karácsony locsog!” Vagyis, ha november végén fagyos az idő, akkor karácsonykor jön az eső, de ez igaz fordítva is.

"Libák a jégen". Nagy jelentőséggel bírt, ha Katalin-nap így telt régen. Fotó: Fortepan/Lenkey Márton

Katalin-nap, amikor minden kiderülhet

Amikor a magyar nép régi hiedelmeiről, szokásairól beszélünk, nem elég csak a babonákra gondolni. A parasztember számára a természet, a láthatatlan erők és az ember egyetlen egységet alkottak. Nem csak régi meséket örökítettek tovább, hanem a múltból hozott hitet, gondolkodást és világszemléletet is. Az év különböző szakaszaiban, a legkülönbözőbb babonákra kellett odafigyelni. Nyakunkon a Katalin-nap, nézzük, mire figyeltek őseink ezen a napon!

Szerelemjóslás

A lányok cseresznyefaágat tettek vízbe, ez volt a híres "katalinág". Ha karácsonyra kizöldült, jött a férj! A fiúk pedig trükkösen lopott női ruhadarabokat rejtettek a párna alá, hogy minél előbb feleség álljon a házhoz.

Katalin napi családi időtöltés Fotó: Fortepan/Album042

Dologtiltás

Katalin napján a nőknek tilos volt dolgozni, még kenyeret sem süthettek. Sőt, a férfiak is el voltak tiltva a szántástól, de még a lovakat sem foghatták be.

Léteztek olyan népszokások is, amelyek ma már mosolyt csalnak az arcunkra