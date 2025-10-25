,,Kétszer csapott belém a villám – most már meg tudom jósolni a jövőt"

A család épp egy kerti medencés partit tartott, amikor Danny Devine arra kérte a vendégeket, hogy menjenek be a házba, mert közeledett a vihar. Amikor be akarta zárni a garázsajtót, eltalálta a villám. Kórházba szállították, és amikor magához tért, semmire sem emlékezett az esetről. Három évbe telt, mire teljesen visszanyerte az emlékezetét.

Danny Devine először 2007-ben szenvedett villámcsapást, amikor unokája születésnapját ünnepelték. Fotó: Gettyimages.com / Illusztráció

Másodszor 2023-ban csapott bele a villám, ezúttal a saját házán belül. Bár orvosi ellátásra most nem szorult, azt mondja, valami végleg megváltozott benne. Azóta képes érzékelni, ha vihar közeleg. Felesége, Lisa szerint ez a képesség napokkal előre jelzi az időjárás változását.

Érzi a vihart, mielőtt megérkezne. Azt mondja nekem: ‘Vihar jön.’ Meg tudja mondani, hogy nagy vagy kisebb viharra kell-e számítani

– mondta Lisa a The Sun szerint. Danny szerint egy-két nappal előre meg tudja jósolni, mikor csap le a vihar.

A villám ideiglenesen megváltoztathatja az emberi testet

Szakértők szerint a villám ideiglenesen megváltoztathatja az emberi test elektromos polaritását, de Danny úgy véli, nála ez a változás „végleges” lett. A villámcsapások körülbelül 300 millió volt feszültséget hordoznak, a levegőt pedig akár 30 000 Celsius-fokra is felhevítik, és akár 16 kilométerre is lecsaphatnak a viharfelhőtől.

Nem ő az egyetlen, aki túlélte a természet ilyen erejű támadását. Egy horgász, Steve Barrett például péntek 13-án szenvedett villámcsapást, amely szénszálas horgászbotját kettétörte, vállán lyukat ütött, bordáit eltörte, és súlyos égési sérüléseket okozott.

Szerencsés vagyok, hogy élek. Azt hittem, ennyi volt, és a legrosszabb, hogy egyetlen pontyot sem fogtam

– mondta Barrett, aki eszméletét vesztette, és kórházba kellett szállítani.

Egy másik esetben egy nő, Thalita Teixeira, 17 percre leállt szívvel élt túl egy villámcsapást, amikor kutyájával, Bruce-szal sétált a tengerparton. A villám hatalmas energiája a testén áthaladva bénultságot és súlyos égési sérüléseket okozott, de a nő csodával határos módon felépült.

A villámcsapások ritkák, de a következményeik életre szólóak. Danny Devine példája pedig azt mutatja, hogy a túlélés néha nemcsak testi, hanem különös, megmagyarázhatatlan változásokat is magával hozhat.