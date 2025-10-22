Sokkoló üzenetet küldtek az idegenek: Ezt kell tennünk a bolygónkkal

A tudósok szerint az idegenek megtették az első lépést az emberiség felé – és egy egyértelmű, hátborzongató üzenetet küldtek: mentsétek meg a bolygót, mielőtt egy bibliai méretű özönvíz mindent elpusztít.

Valóban üzentek az idegenek? Fotó: Raggedstone / Képünk illusztráció: Shutterstock

A rejtélyes Buga-gömb, egy fémből készült, ismeretlen eredetű objektum márciusban csapódott be Kolumbiában, a Buga város közelében. A tárgyat a helyiek az égből hullani látták, furcsa, cikkcakkban mozgó repülési mintázattal, mielőtt átvágott volna néhány nagyfeszültségű vezetéket, és a földre zuhant. A tudósokat azóta is megmagyarázhatatlan jelenségek sorozata foglalkoztatja: a fémgömb súlya folyamatosan növekszik, a becsapódás helyén kiszáradt és elhalt a fű, ám semmilyen sugárzást nem észleltek.

A University of Georgia kutatói megállapították, hogy a gömb belsejében található szerves anyag 12 560 éves – vagyis hétezer évvel idősebb, mint az egyiptomi piramisok. A fémszerkezetben nincs sem hegesztés, sem illesztés, ami emberi gyártmányra utalna.

A nyelvész és régész Agnese Sartori állítja, hogy megfejtette az idegenek jeleit

A gömbön talált ismeretlen szimbólumokat ősi nyelvek – köztük a szanszkrit – segítségével próbálta értelmezni. Szerinte a fémbe vésett üzenet „az élet, a teremtés és a kozmikus harmónia” megőrzésére figyelmeztet, írja a Daily Star.

Azt üzenik nekünk: az életet és a teremtést bízzuk rátok – ti döntitek el, elpusztítjátok vagy megmentitek. Ez lehet a gömb legmélyebb üzenete

– mondta Sartori.

A szakértő szerint a szöveg az emberiség felelősségére is rámutat, mivel a Föld pusztulása az egész Naprendszerre hatással lehet.

Ha az ember elrontja, amit kapott, a bolygó 100 vagy 100 000 év múlva elpusztulhat – és ez kozmikus következményekkel járhat

– fogalmazott.

A tudósok szerint a gömb optikai szálakkal átszőtt belső szerkezete képes lehet üzenetek küldésére és fogadására. A külső rétegen 31 mikroszkopikus furat található, amelyek egyes elméletek szerint kommunikációs célokat szolgálhattak.

Sartori úgy véli, a 31 véset az özönvízre és a Föld megváltozott rendszerére utal:

Úgy hiszem, ezek a szimbólumok a földi és kozmikus egyensúly megbomlását, egy hatalmas árvíz utáni átalakulást írnak le. Sok ősi szöveg beszél hasonló katasztrófáról

Az esetről szóló műsorban Jack Osbourne kijelentette, hogy eltökélt célja bizonyítani:

Intelligens lények más bolygókról már kapcsolatba léptek az emberiséggel

Az ausztrál dokumentumfilmes Serene DC pedig úgy fogalmazott: