Megtörte a csendet Al Pacino: szívszorító üzenettel búcsúzott egykori szerelmétől, Diane Keatontól

Al Pacino és Diane Keaton 1974 és 1990 között alkotott egy párt - a kapcsolatuk többször is megszakadt, végül Diane Keaton zárta le végle, Al Pacino házassággal kapcsolatos vonakodása miatt.

Al Pacino is elbúcsúzott egykori kedvesétől / Fotó: Fotó: AFP

Al Pacino Diane Keatonről: „Az emlékek élénken élnek bennem, és a halálhírére újra előtörtek”

A 79 éves, Oscar-díjas színésznő október 11-én, szombaton hunyt el tüdőgyulladás következtében. Bár Hollywoodban rengetegen fejezték ki fájdalmukat, Pacino eddig hallgatott. A színész és Keaton az 1970-es évek elején találkoztak A Keresztapa forgatásán, majd a második rész megjelenésekor, 1974-ben kezdtek randizni - olvasható az Unilad cikkében.

Most, néhány nap csendet követően, a Sebhelyesarcú sztárja megrendítő üzenetet tett közzé:

Mélyen lesújtott Diane Keaton halála. Amikor először hallottam a hírt, teljesen megrázott. Diane a társam volt, a barátom – valaki, aki boldoggá tett, és több alkalommal is befolyásolta az életem alakulását. Bár több mint harminc év telt el azóta, hogy együtt voltunk, az emlékek élénken élnek bennem, és a halálhírére újra előtörtek – fájdalmasan, de gyönyörűen. Határok nélkül élt, és minden, amihez hozzáért, magán viselte az ő egyedi energiáját. Ajtókat nyitott mások előtt, generációkat inspirált, és egy olyan egyszeri ajándékot hordozott magában, amely a munkáján és az életén keresztül is sugárzott.

Pacino így folytatta:

A vásznon egyszerűen varázslatos volt – villám és báj, vihar és gyengédség egy személyben. Csoda volt. A színészet volt a művészete, de csak egyike annak a rengeteg módnak, ahogyan a képzeletét és a kreativitását kifejezte. Hiányozni fog mindenkinek, de ami még fontosabb: emlékezni fognak rá. Olyan nyomot hagyott maga után, amit semmi sem tud eltörölni. Megállíthatatlan volt, kitartó és mindenekelőtt mélyen emberi. Mindig emlékezni fogok rá. Tudott repülni – és a szívemben örökké repülni fog.

Barátai szerint Keaton halála hirtelen és váratlan volt. A Los Angeles-i tűzoltóság október 11-én reggel 8 óra után érkezett a színésznő otthonához, ahol a mentők is a helyszínen voltak, de a kórházban már nem tudták megmenteni a színésznő életét. A család közleményben köszönte meg a rajongók támogatását:

A Keaton család rendkívül hálás az elmúlt napokban érkezett szeretetteljes üzenetekért és támogatásért, amelyeket szeretett Diane-nük nevében kaptak, aki október 11-én tüdőgyulladásban hunyt el. Imádta az állatait, és elkötelezetten segítette a hajléktalan közösséget, ezért az ő emlékére adott adományok – akár egy helyi élelmiszerbanknak, akár egy állatmenhelynek –, csodálatos és méltó tisztelgést jelentenének számára.