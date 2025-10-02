RETRO RÁDIÓ

13 éves gyermek vezetett ittasan, súlyos balesettel végződött a mulatozás

Jogosítvány nélkül vezetett egy lopott autót, amely többször is akadályoknak csapódott.

Szerző: CJA
Létrehozva: 2025.10.02. 19:30
baleset áldozat ittas sofőr tinédzser

Két fiatal szenvedett súlyos balesetet, miután egy 13 gyermek vezetett ittasan egy lopott autóval, rossz irányban haladva, majd végül korlátnak csapódott.

Gyermek vezetett ittasan, korlátnak majd fának ütköztek
Gyermek vezetett ittasan, korlátnak majd fának ütköztek (fotó: Arizona Közbiztonsági Minisztériuma)

A baleset kedden, hajnalban történt. A hatóságokat körülbelül 1 óra körül riasztották egy autóhoz, amely a forgalommal szemben haladt.

Egy rendőrtiszt észlelte, hogy a jármű rossz irányban halad az autópályán, majd hirtelen korrigálta a sebességét, mielőtt kelet felé, több mint 160 km/h sebességgel folytatta volna az útját.

– közölte Arizona Közbiztonsági Minisztériuma.

A járművet időközben lopottként jelentették, és feltételezhetően elszökött a helyszínről, mielőtt a rendőrök megállíthatták volna. Nem sokkal később a jármű korlátnak csapódott, majd átszakította azt, többször átfordult, végül egy fának ütközött.

Az ütközés olyan súlyos volt, hogy a kormánykerék leszakadt, és körülbelül 15 méterre repült attól a ponttól, ahol az autó végül megállt.

Lopott autóval vezetett ittasan a tinédzser

A járművet egy 13 éves fiú vezette, mellette egy 11 éves utas ült. A hatóságok szerint mindketten súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedtek.

A rendőrök a sofőrnél a hatból hat ittasságra utaló jelet észleltek, mielőtt a mentők kórházba szállították volna. A vérvizsgálat 0,183%-os véralkoholszintet mutatott ki nála

Összehasonlításként: Arizonában a felnőttek számára megengedett törvényes határérték 0,08%.

A hatóságok ismételten felhívják a figyelmet arra, mennyire veszélyes a kiskorúak alkoholfogyasztása és a jogosítvány nélküli vezetés - írja a People.

A fiatalkorúak által elkövetett 'joyride'-ok és az alkohol fogyasztása rendkívül veszélyes. Beszéljenek gyermekeikkel ezeknek a tetteknek a következményeiről.

 

