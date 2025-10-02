13 éves gyermek vezetett ittasan, súlyos balesettel végződött a mulatozás

Két fiatal szenvedett súlyos balesetet, miután egy 13 gyermek vezetett ittasan egy lopott autóval, rossz irányban haladva, majd végül korlátnak csapódott.

Gyermek vezetett ittasan, korlátnak majd fának ütköztek (fotó: Arizona Közbiztonsági Minisztériuma)

A baleset kedden, hajnalban történt. A hatóságokat körülbelül 1 óra körül riasztották egy autóhoz, amely a forgalommal szemben haladt.

Egy rendőrtiszt észlelte, hogy a jármű rossz irányban halad az autópályán, majd hirtelen korrigálta a sebességét, mielőtt kelet felé, több mint 160 km/h sebességgel folytatta volna az útját.

– közölte Arizona Közbiztonsági Minisztériuma.

A járművet időközben lopottként jelentették, és feltételezhetően elszökött a helyszínről, mielőtt a rendőrök megállíthatták volna. Nem sokkal később a jármű korlátnak csapódott, majd átszakította azt, többször átfordult, végül egy fának ütközött.

Az ütközés olyan súlyos volt, hogy a kormánykerék leszakadt, és körülbelül 15 méterre repült attól a ponttól, ahol az autó végül megállt.

Lopott autóval vezetett ittasan a tinédzser

A járművet egy 13 éves fiú vezette, mellette egy 11 éves utas ült. A hatóságok szerint mindketten súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedtek.

A rendőrök a sofőrnél a hatból hat ittasságra utaló jelet észleltek, mielőtt a mentők kórházba szállították volna. A vérvizsgálat 0,183%-os véralkoholszintet mutatott ki nála

Összehasonlításként: Arizonában a felnőttek számára megengedett törvényes határérték 0,08%.

A hatóságok ismételten felhívják a figyelmet arra, mennyire veszélyes a kiskorúak alkoholfogyasztása és a jogosítvány nélküli vezetés - írja a People.