Még egy holdat kapott a Föld - látjuk ma éjszaka az égen?

Nem vagyunk egyedül a világegyetemben. Mármint a Föld, mint bolygó eddig sem volt egyedül, de most kapott még egy kísérőt, egy új hold formájában.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.10.22. 18:05
Föld Hold aszteroida égitest

Szenzációs felfedezést tettek 2025. augusztus 29-én a csillagászok: a Hawaii-szigeteki Pan-STARRS csillagászati obszervatórium munkatársai bejelentették, hogy találtak valamit, ami bár nagyon apró, de követi a Földet. Ez a nagyon apró valami pedig nem más, mint egy második, vagy ha úgy tetszik egy új hold, ami a Föld körül kering.

új hold
A már megszokott mellett, nemrégiben egy új hold is feltűnt Földünk közelében. Fotó: SevenStorm JUHASZIMRUS / Pexels (illusztráció)

 

Már neve is van az új holdnak

A hawaii-i obszervatórium felvételt is készített új kísérő égitestünkről, amelyet a 2025 PN7 névvel láttak el. A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy azért még felesleges lenne sötétedés után kirohanni a kertbe, hogy aztán az esti égbolton szabad szemmel kutakodjunk az új hold után, mert látni sajnos nem fogjuk. 

Az új hold ugyanis egy úgynevezett kvázi-hold. Ezek olyan aszteroidák, amelyek egy másik bolygóhoz közel keringenek a Nap körül, miközben úgy viselkednek, mint ahogyan egy hold szokott.

Eddig marad velünk az új kísérő égitestünk

A 2025 PN7 – sok más égitesthez hasonlóan – azért csak kvázi-hold, mert nem Föld körüli, hanem saját pályát követ, és végül elhagyja majd a Földet, hogy folytassa útját az űrben. Bár a hawaii-i obszervatórium csak nemrég azonosította ezt a kvázi-holdat, a számítások szerint valójában már körülbelül 60 éve követi a Földet. Ez azért van, mert a 2025 PN7 meglehetősen kicsi, pláne a valódi Holdhoz viszonyítva. Átmérője mindössze 19 méter. A tudósok számításai szerint 2083-ig marad a Föld kísérője, mielőtt eltűnne.

Egyébként az eset nem egyedülálló: a csillagászok eddig összesen hét ilyen aszteroidát fedeztek fel. Egyről ezek közül úgy gondolják, hogy a Föld eredeti holdjának egy darabja, ami egy másik égitesttel való ütközés során szakadt le.

 

