66 éve tudta meg az emberiség, hogyan is néz ki a Hold túlsó oldala: mutatjuk!

1959. október 7-én a Luna-3 űrszonda elért a Hold Földről nem látható oldalához és 65.200 kilométerről 40 perc alatt több fényképet is készített, átfogva ezzel a felület 70 százalékát. Összesen 29 képet csináltak a szonda segítségével, amik igen kis felbontásúak voltak, de a képződmények közül sok azonosítható volt. Az mindjárt kiderült, hogy a Hold túloldala másmilyen, mint a látható. Íme az egyik fotó:

Luna-3 holdszonda által készített fotó a Holdról Fotó: Origo/Wikimedia Commons

Ma is érdemes lesz a Holdat kémlelni

Október 7-én Földközeli telihold lesz. Ez azt jelenti, hogy a holdunk akkor jut el 100%-os fázisába, amikor ellipszis alakú pályáján éppen a Földhöz legközelebbi pontjának környékén tartózkodik-írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Így valamelyest nagyobbnak látszik majd a Hold, mint a többi teliholdkor, sokan ezt a jelenséget hívják szuperholdnak.

Ma van a Rózsafüzér királynőjének napja is

Rózsafüzér királynője vagy más néven Olvasós Boldogasszony ünnepén a katolikus egyház segítő Szűz Máriát ünnepli. Ilyenkor Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért imádkoznak és az Istenszülő iránti tiszteletet kifejezve, Jézus életéről elmélkednek. Azért ezen a napon, mert a domonkos szerzetesek 1475-ben rózsafüzér-társulatot alakítottak Kölnben, azóta terjedt el ez a fajta imádság a keresztények körében.

83 éves lett Halász Judit

A Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színésznő, énekesnő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 1942. október 7-én született. Pályafutását 1964-ben a pécsi Nemzeti Színháznál kezdte, 1965 óta a Vígszínház tagja. A Bojtorján együttessel kortárs és klasszikus költők megzenésített verseiből koncertezett gyermekeknek, amelyből nyolc aranylemez készült.

Két éve tört ki a háború Izrael és a Hamász között

2023. október 7-én a Hamász a szimchat Tórá zsidó ünnep reggelén a Gázai övezetben működő palesztin fegyveres ellenállási szervezetekkel váratlan, nagyszabású rajtaütést indított izraeli célpontok, főleg civilek ellen. A mészárlásaikat követően indul el a még ma is zajló és eszkalálódó háború.

Visszatér a kellemes őszi idő

A koponyeg.hu szerint kedden kellemes őszi időre készülhetünk erősödő nappali felmelegedéssel. Nem lesz eső, 20-22 fok is lehet délután.