66 éve tudta meg az emberiség, hogyan is néz ki a Hold túlsó oldala: mutatjuk!

Egy orosz holdszondának köszönhetően 1959-ben végre megtudhattuk, hogyan is néz ki az égitest Földről nem látható oldala. Mutatunk egyet a Hold rejtett oldaláról készült 29 felvételből.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.07. 06:30
ez lesz ma Hold Halász Judit

1959. október 7-én a Luna-3 űrszonda elért a Hold Földről nem látható oldalához és 65.200 kilométerről 40 perc alatt több fényképet is készített, átfogva ezzel a felület 70 százalékát. Összesen 29 képet csináltak a szonda segítségével, amik igen kis felbontásúak voltak, de a képződmények közül sok azonosítható volt. Az mindjárt kiderült, hogy a Hold túloldala másmilyen, mint a látható. Íme az egyik fotó:

Hold
Luna-3 holdszonda által készített fotó a Holdról Fotó: Origo/Wikimedia Commons

Ma is érdemes lesz a Holdat kémlelni

Október 7-én Földközeli telihold lesz. Ez azt jelenti, hogy a holdunk akkor jut el 100%-os fázisába, amikor ellipszis alakú pályáján éppen a Földhöz legközelebbi pontjának környékén tartózkodik-írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Így valamelyest nagyobbnak látszik majd a Hold, mint a többi teliholdkor, sokan ezt a jelenséget hívják szuperholdnak.

Ma van a Rózsafüzér királynőjének napja is

Rózsafüzér királynője vagy más néven Olvasós Boldogasszony ünnepén a katolikus egyház segítő Szűz Máriát ünnepli. Ilyenkor Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért imádkoznak és az Istenszülő iránti tiszteletet kifejezve, Jézus életéről elmélkednek. Azért ezen a napon, mert a domonkos szerzetesek 1475-ben rózsafüzér-társulatot alakítottak Kölnben, azóta terjedt el ez a fajta imádság a keresztények körében.

83 éves lett Halász Judit

A Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színésznő, énekesnő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 1942. október 7-én született. Pályafutását 1964-ben a pécsi Nemzeti Színháznál kezdte, 1965 óta a Vígszínház tagja. A Bojtorján együttessel kortárs és klasszikus költők megzenésített verseiből koncertezett gyermekeknek, amelyből nyolc aranylemez készült.

Két éve tört ki a háború Izrael és a Hamász között

2023. október 7-én a Hamász a szimchat Tórá zsidó ünnep reggelén a Gázai övezetben működő palesztin fegyveres ellenállási szervezetekkel váratlan, nagyszabású rajtaütést indított izraeli célpontok, főleg civilek ellen. A mészárlásaikat követően indul el a még ma is zajló és eszkalálódó háború.

Visszatér a kellemes őszi idő

A koponyeg.hu szerint kedden kellemes őszi időre készülhetünk erősödő nappali felmelegedéssel. Nem lesz eső, 20-22 fok is lehet délután.

Itt kell forgalmi változásokkal számolni mától

  • A BKK tájékoztatása szerint éjszakai lezárás lesz Zuglóban a Nagy Lajos király útján kedd 23:59-tól november 08., szombat 03:30-ig.
  • Sávlezárás lesz a XI. kerületben a Hunyadi János úton a Szerémi út közelében kedd 10:00-től október 20., hétfő 20:00 óráig.
  • Lezárás a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 09:00-17:00 óra között.
  • Lezárás lesz a Pesti alsó rakparton 06:00-23:00 óra között.
  • Lezárják a IX. kerületben az Összekötő utat hétfő 04:00 és december 31., szerda 04:00 óra között.

Ma kezdődik a Spinoza Zsidó Fesztivál

A zsidó kultúra legkiemelkedőbb alkotói sorakoznak fel a Spinoza Színházban, ahol október 7. és 23. között minden este 19 órától fantasztikus programok várják a látogatókat. Jegyet válthatunk számos változatos műfajú színházi előadásra – a monodrámától a politikai kabaréig –, sor kerül zenés estre, klezmerkoncertre, fotókiállításra, illetve dokumentum- és játékfilmvetítésre is. A színvonalas és gazdag programban három premier is helyet kapott. További részletek a fesztiválról itt olvashatók.

Zene és fényképezés

Az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Zene Háza Duett: zene és fényképezés című közös kiállításain a zenei élmények a fényképezés eszközei révén válnak láthatóvá. A felvételeken keresztül megelevenedik, hogyan alakítja át a zene a különböző tereket: a látogató így juthat el a házimuzsikálás meghitt otthonától a hangversenytermek koncentrált figyelmével teli világán, a stúdiók elszigetelt csöndjén és a prímás játékától zengő vendéglőn át egészen a szabad ég alatti, lehatárolhatatlan köztérig. A két helyszínen megrendezett tárlat fényképeit a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának gazdag gyűjteményeiből válogatták, hogy a látogatók felfedezhessék a zene és a fényképészet sokszínű, izgalmas párbeszédét. Részleteket ITT olvashatsz a programokról.

 

 

