Ebbe beleszakad a szív: Azt hitte az egyetemista, hogy csak egy elhúzódó fertőzése van, de jött a lesújtó diagnózis

A négygyermekes nagymama akkoriban elfoglalt egyetemi oktató volt, és egyszerűen azt hitte, hogy csak egy kellemetlen, elhúzódó fertőzésről van szó. Azonban amikor két antibiotikum-kúra sem hozott javulást, visszament a háziorvosához, ez a döntés végül az életét mentette meg.

Korai felismerés mentette meg egy nagymama életét tüdőrákkal szemben Fotó: Forrás: Pixabay

Második esélyt kapott a nagymama a tüdőrák legyőzésével

Egy mellkasröntgen baljós tömeget mutatott a jobb tüdejében.

Amikor azt hallottam, hogy gyanús daganatom van, olyan volt, mintha hasba rúgtak volna. Nem voltak más tüneteim, így soha nem gondoltam volna, hogy ez olyan súlyos lehet, mint a rák

- emlékszik vissza Liz.

A vizsgálatok azonban a legrosszabbat igazolták: Liznek tüdőrákja volt. Mindezek ellenére a daganat mérete és elhelyezkedése lehetővé tett egy reményt keltő, bár drasztikus, kezelési lehetőséget: a jobb tüdő eltávolítását célzó műtétet.

A rák nem terjedt tovább, és nem volt szükség további kezelésre, így a gyógyulásra tudtam koncentrálni

- mondta a nagymama.

Több évnyi ellenőrzés és fokozatos felépülés után 2019-ben az orvosi csapat teljesen felmentette, és mentesítette a további felügyelet alól. Liz elhatározta, hogy minden pillanatot kiélvez.

Ha aggódsz, azt tanácsolom, menj el vizsgálatra. Valószínűleg semmi komoly, de ha mégis valami, minél korábban fedezik fel, annál több mindent lehet tenni

- mondta Liz.

A nagymama most már nemcsak remisszióban van, hanem meg is gyógyult a betegségből.

A régi mondás, miszerint „Amit nem tudsz, az nem árthat”, az egészség kapcsán távolról sem igaz. Új esélyt kaptam az életre, mert időben fedezték fel a rákot

- erősítette meg Liz.

Liz nyíltan beszél betegségéről, hogy csökkentse a stigmatizálást és félelmet, ami gyakran megakadályozza az embereket az orvosi segítség igénybevételében. Mindig jobb tudni, mivel állunk szemben, és hozzáférni a lehetőségekhez és a támogatáshoz, mint egyedül szenvedni a legrosszabb félelmeinkkel. Liz arra szeretné ösztönözni mindenkit, hogy hallgasson a testére, és gyorsan cselekedjen, ha valami nem stimmel - írja a Daily Record.