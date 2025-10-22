Becky Bowes mindössze 20 éves volt, amikor egy ártalmatlannak tűnő kiütéssel felkereste háziorvosát – az a pillanat azonban örökre megváltoztatta az életét. A vizsgálat során ugyanis az orvos egy golflabda méretű csomót fedezett fel a fiatal nő nyakában, amelyről később kiderült: rosszindulatú pajzsmirigyrák, ami már a tüdejébe is átterjedt.

A nyakán lévő kiütéssel ment orvoshoz a nő, rák lett a diagnózis. Fotó: Shutterstock

Pajzsmirigyrák állt a kiütés hátterében

Ma, 25 évesen Becky úgy érzi, a betegség „elvette az életét”. Mint mondja, az orvosok éveken át félrediagnosztizálták, miközben a szervezetében csendben terjedt a rák.

Csak egy kiütéssel mentem orvoshoz 20 évesen – amit találtak, örökre tönkretette az életemet. Azt mondták, valószínűtlen, hogy daganat lenne – de én belül mindig tudtam, hogy valami nincs rendben

– mesélte a Mirrornak.

A pajzsmirigyrák alattomos betegség: kezdetben szinte semmilyen tünetet nem okoz, csak később jelentkezhetnek hangváltozások, nyelési nehézségek vagy fájdalmatlan csomók a nyakon. Becky évekkel korábban depresszióval is küzdött, amit az orvosai mentális eredetű problémának hittek – antidepresszánsokat kapott, de senki sem vizsgálta, mi állhat valójában a háttérben.

Nagyon cserbenhagytak. Ha időben végeznek egy egyszerű vizsgálatot, talán ma teljes életet élhetnék

– mondta.

2020 májusában Beckynél papilláris pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak, ami már több nyirokcsomót is érintett. A fiatal nő műtéten esett át, amely során eltávolították a pajzsmirigyét és 22 nyirokcsomót, ezek közül 13-ban találtak rákos sejteket. Két külön alkalommal kapott radioaktív jódkezelést, de a rák továbbra sem reagált megfelelően, így újabb kezeléssorozatra volt szükség.

A többnapos izolált kórházi tartózkodás után Becky végül befejezte a kezeléseket, ám krónikus fáradtság szindróma alakult ki nála.

Nem tudok egész nap ébren maradni pihenés nélkül. Ha kicsit is túlhajtom magam, napokra ágyhoz köt a kimerültség

– vallotta be.

A betegség testi és lelki nyomokat is hagyott rajta. A nyakán lévő heg mára alig látszik, de a súlygyarapodás és a striák miatt az önbizalma szertefoszlott.

Nem érzem magam igazi huszonévesnek. Amíg mások buliznak és karriert építenek, én sokszor arra kényszerülök, hogy semmit ne csináljak

– mondta elkeseredetten.