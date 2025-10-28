Hirtelen, rejtélyes körülmények között vesztette életét a szeretett 25 éves TikTok-sztár
A fiatal férfi barátnője nem tudja feldolgozni a történteket.
Tragikus hirtelenséggel elhunyt a híres TikTok-sztár, Ben Bader. A 25 éves férfi halála mélyen megrendítette több ezer követőjét, barátait és párját is. A sikeres TikTok-sztár emberek ezreinek adott pénzügyi tanácsot és mindent megtett, hogy követői sikeresek legyenek.
A TikTok-sztár barátnőjét megrázták az események
A fiatal férfi barátnője, Reem órákkal párja halála előtt még telefonon beszélt kedvesével. A férfi hirtelen halála mélyen megrázta a fiatal nőt. Reem a közösségi oldalain jelentette be, hogy elvesztette szerelmét.
Az elmúlt néhány nap életem legnehezebb időszaka volt és még soha nem kellett ilyen helyzetet átélnem. Különösen nem olyan fontos személy elvesztését, mint ő volt számomra... Ő szeretett minden egyes embert, akivel találkozott és mindig pozitív volt.
A pár telefonon beszélgetve tervezték el az esti vacsorarandevújukat, akkor még semmi jel sem mutatott arra, hogy a férfi néhány órával később életét veszti.
A férfi szerelme elárulja, senki sem vett észre semmi különöset a tragikus napon. Egyelőre senki sem tudja, pontosan mi okozta a TikTok-sztár halálát. A rejtélyes eset nagyon meglepte a férfi követőit.
Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy szeretett engem, de ugyanakkor irigylem azokat, akik nem ismerték, mert nekik sokkal könnyebb továbblépni.
A fiatal férfi szeptemberben töltötte be a 25. életévét. Az ünneplő tömeg nem is sejtette, hogy alig egy hónappal később elvesztik szeretett barátjukat. Ben több mint 200 000 rajongót gyűjtött össze a TikTokon, az Instagramon és a YouTube-on, ahol inspiráló tanácsokat és személyes történeteket osztott meg a sikerről, a motivációról és a pozitív gondolkodásról – írja a DailyStar.
