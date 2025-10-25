Egy évig bujkált a hatóság elől a hírhedt TikTok-sztár

A hírhedt TikTok-sztár, Harrison Sullivan, ismertebb nevén HSTikkyTokky, bűnösnek vallotta magát veszélyes vezetés és biztosítás nélküli járművezetés vádjában, miután egy évig bujkált a hatóságok elől. A 24 éves influenszert a surrey-i rendőrség körözte, miután 2024. március 24-én Virginia Waterben összetörte 220 ezer font értékű McLaren sportautóját, majd nem jelent meg a bíróságon novemberben – írja a The Sun.

Azonnal elfogták a TikTok-sztárt, amint haza jött. Fotó: Pexels (illusztráció)

Körözése alatt is posztolt a TikTok-sztár

Sullivan a baleset után külföldre menekült, és Katarból, valamint Spanyolországból is posztolt videókat a közösségi médiában. Október 10-én pénteken azonban elfogták, miután visszatért az Egyesült Királyságba. A Staines-i bíróságon bűnösnek vallotta magát, és november 14-ig előzetes letartóztatásban marad. Az ellene felhozott harmadik vádat, miszerint mobiltelefont használt vezetés közben, ejtették.

A tárgyaláson Sullivan szürke pulóverben és nadrágban jelent meg, és csak a nevét és születési dátumát erősítette meg. Amikor kivezették a tárgyalóteremből, anyjának küldött egy puszit, aki a nyilvános karzatról figyelte fiát. A rendőrség szóvivője közölte:

Egy 24 éves, Huttonból (Essex) származó férfit október 10-én pénteken tartóztattak le, mert nem jelent meg a bíróságon veszélyes vezetés ügyében

A hatóság hozzátette, hogy Sullivan másnap a Guildfordi Bíróság elé állt, majd előzetes letartóztatásba került.

A sztár ügyvédje szerint a TikTokon közzétett videót, amely a vád egyik alapja volt, valójában az utasa rögzítette. A férfi ugyanakkor korábban azzal keltett felháborodást, hogy a baleset után magára hagyta barátját, a szintén ismert influenszert, General G-t a helyszínen. A karambolról készült képek szerint a McLaren vezetőoldali ajtaja betört, olaj és benzin folyt ki, miközben füst töltötte meg a levegőt. A luxusautó, amely 2,8 másodperc alatt gyorsul százra, teljesen megsemmisült.

A baleset után körözést adtak ki ellene, Sullivan pedig a következő egy évben a közösségi médiában provokálta a rendőrséget. Egy videóban azt is állította, hogy miközben még szökésben volt, már visszatért az Egyesült Királyságba, és „Brentwoodban, Essexben” tartózkodik.