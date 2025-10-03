Ryanair-igazgató: Ursula von der Leyen "haszontalan", azonnal le kell mondania

"Teát szürcsölő, és kekszet zabáló haszontalonoknak" nevezte az uniós vezetőket a szókimondó cégvezér.
Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója élesen bírálta Ursula von der Leyent és az uniós vezetést, amiért "nem képesek megvédeni a kontinens repülőtereit a drónincidensektől". A fapados légitársaság szókimondó vezetője szerint az Európai Bizottság elnöke haszontalan, és jobban tenné, ha azonnal lemondana - jelentette a Politico hírportál.
Mint ismert, az elmúlt hetekben több európai repteret is le kellett ideiglenesen zárni azonosítatlan drónok berepülése miatt. A váratlan incidensek komoly fennakadásokat okoztak az utasforgalomban, például Lengyelországban és Dániában, ahol órákra leállt a forgalom, több tucat járatot törölni kellett, és több ezer utas rekedt a terminálokon. A hatóságok ugyan igyekeztek gyorsan kezelni a helyzetet, de az ismétlődő esetek azt mutatják, hogy az uniós tagállamok jelenlegi eszköztára nem elégséges a drónfenyegetések azonnali és biztonságos elhárítására.
- fogalmazott Michael O’Leary a Politico hírportálnak nyilatkozva.
A folyamatos drónincidensek kezelésére egyébként az Európai Unió felvetette az úgynevezett "drónfal" ötletét. Röviden összefoglalva ez a rendszer egy több rétegű érzékelő- és elfogórendszer lenne, amelyet a határvédelem és a polgári biztonság érdekében lehetne telepíteni.
Michael O’Leary azonban ezzel a rendszerrel kapcsolatban is szkeptikusan fogalmazott. Szerinte a „drónfal” könnyen kijátszható — a támadók például az érintett ország területéről is indíthatnak drónokat —, és a szóban forgó intézkedés inkább látszatintézkedés, mint hatékony megoldás. Ezért követeli a határozottabb fellépést: a repülőtéri drónok azonnali semlegesítését, akár fegyveres eszközökkel is - írja a Ripost.
