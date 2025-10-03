Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója élesen bírálta Ursula von der Leyent és az uniós vezetést, amiért "nem képesek megvédeni a kontinens repülőtereit a drónincidensektől". A fapados légitársaság szókimondó vezetője szerint az Európai Bizottság elnöke haszontalan, és jobban tenné, ha azonnal lemondana - jelentette a Politico hírportál.

A Ryanair-igazgató: Ursula von der Leyen "haszontalan", azonnal le kell mondania

Mint ismert, az elmúlt hetekben több európai repteret is le kellett ideiglenesen zárni azonosítatlan drónok berepülése miatt. A váratlan incidensek komoly fennakadásokat okoztak az utasforgalomban, például Lengyelországban és Dániában, ahol órákra leállt a forgalom, több tucat járatot törölni kellett, és több ezer utas rekedt a terminálokon. A hatóságok ugyan igyekeztek gyorsan kezelni a helyzetet, de az ismétlődő esetek azt mutatják, hogy az uniós tagállamok jelenlegi eszköztára nem elégséges a drónfenyegetések azonnali és biztonságos elhárítására.

„Három hete megzavarodtak a műveleteink, amikor drónok repültek át Lengyelország fölött, és a lengyel reptereket négy órára bezárták. Múlt héten pedig a dán reptereket zárták le mintegy két órára. (...) Miért nem lőjjük le ezeket a drónokat? Ha egy orosz katonai repülőgép berepül a NATO légterébe, azonnal elfogják. Miért ne tennénk ugyanezt a drónokkal? (...) Nem bízom az európai vezetőkben, akik teáznak és kekszet esznek… Nem bízom von der Leyenben sem. Haszontalan, és le kellene mondania"

- fogalmazott Michael O’Leary a Politico hírportálnak nyilatkozva.

A folyamatos drónincidensek kezelésére egyébként az Európai Unió felvetette az úgynevezett "drónfal" ötletét. Röviden összefoglalva ez a rendszer egy több rétegű érzékelő- és elfogórendszer lenne, amelyet a határvédelem és a polgári biztonság érdekében lehetne telepíteni.

Michael O’Leary azonban ezzel a rendszerrel kapcsolatban is szkeptikusan fogalmazott. Szerinte a „drónfal” könnyen kijátszható — a támadók például az érintett ország területéről is indíthatnak drónokat —, és a szóban forgó intézkedés inkább látszatintézkedés, mint hatékony megoldás. Ezért követeli a határozottabb fellépést: a repülőtéri drónok azonnali semlegesítését, akár fegyveres eszközökkel is - írja a Ripost.