Robottámadás Debrecenben? Mindenki a szája elé kapta a kezét, erre nem készültek fel – Videó!

Ami régen csak a filmekben volt, mára valóság, de még mennyire! Sokféle furcsa figurával szembetalálhatja magát manapság az ember a budapesti Deák téren táncoló nyári télapótól a Varjúemberen át. Most pedig már Debrecenben is történnek furcsaságok. Robot lepte meg a járókelőket!

A robot elkápráztatta a járókelőket / Képünk illusztráció: Unsplash

Robot Debrecenben

Nem ez, nem sci-fi, ez tényleg a valóság. Aki Debrecen főutcáján, a Piac utcán végig sétál, robottal is szembe találhatja magát. A Facebookon egy különös videó söpört végig, amin egy nagyjából derékig érő szerkezet látszódik. Egy igazi robot!

A furcsa szerzet mintha a jövőből érkezett volna, kecses vonalai, lábai pontosan meg voltak tervezve és úgy mozogtak a végtagjai, amit bármely ember is megirigyelt volna. A robotembert szeptember 27-én szúrták ki az emberek a Piac utcában egy üzlet előtt. A rejtélyes tárgy fürdőzött a népszerűségben, szinte nem volt olyan járókelő, aki legalább egy pillanatra ne csodálta volna meg. Így volt ezzel Enikő is, aki rögtön telefont is ragadt és videóra vette. Számára egészen különleges élmény, de azért vegyes érzések kavarogtak benne. A robotok már köztünk járnak, és lehet hogy többen lesznek?

Nagyon félelmetes volt belegondolni, hogy a technológia, a robotika idáig fejlődött. Már ilyen dolgokkal is találkozhatunk a mindennapokban. Ugyanakkor boldog is voltam, hogy részese lehettem ennek a pillanatnak. Élőben láthattam! Egyszerre éreztem izgalmat és félelmet – különleges és kicsit nyugtalanító is volt, de biztosan emlékezetes marad

– vallotta be a debreceni lakos a Metropolnak.

Az egyetlen robotember

Debrecen már többször is felhívta magára a figyelmet különböző tech-attrakcióival:

három éve, 2022-ben egy csomagszállító robotot teszteltek a városban,

idén januárban a Debreceni Egyetem Műszaki Karának nyílt napján tartottak robotbemutatót az embereknek, sőt,

egy helyi cukrászdában robotpincér viszi ki a rendelést.

Sokféle robot megfordult már a vidéki nagyvárosban, az biztos. Egy-két robot ide vagy oda, Enikő mégsem szeretne a járkáló robotemberrel újra összefutni.