Robottámadás Debrecenben? Mindenki a szája elé kapta a kezét, erre nem készültek fel – Videó!

Kíváncsi arccal, elképedve nézték a járókelők Debrecen utcáin, hogy a jövő az orruk előtt sétálgat. Nem csalt a szemük, egy robotember lépegetett a térköveken. Egy környéken élő nő szerint nagyon látványos volt, ám egyszerre riasztónak is találta. Mutatjuk a robotról készült felvételt!
Ami régen csak a filmekben volt, mára valóság, de még mennyire! Sokféle furcsa figurával szembetalálhatja magát manapság az ember a budapesti Deák téren táncoló nyári télapótól a Varjúemberen át. Most pedig már Debrecenben is történnek furcsaságok. Robot lepte meg a járókelőket!
Nem ez, nem sci-fi, ez tényleg a valóság. Aki Debrecen főutcáján, a Piac utcán végig sétál, robottal is szembe találhatja magát. A Facebookon egy különös videó söpört végig, amin egy nagyjából derékig érő szerkezet látszódik. Egy igazi robot!
A furcsa szerzet mintha a jövőből érkezett volna, kecses vonalai, lábai pontosan meg voltak tervezve és úgy mozogtak a végtagjai, amit bármely ember is megirigyelt volna. A robotembert szeptember 27-én szúrták ki az emberek a Piac utcában egy üzlet előtt. A rejtélyes tárgy fürdőzött a népszerűségben, szinte nem volt olyan járókelő, aki legalább egy pillanatra ne csodálta volna meg. Így volt ezzel Enikő is, aki rögtön telefont is ragadt és videóra vette. Számára egészen különleges élmény, de azért vegyes érzések kavarogtak benne. A robotok már köztünk járnak, és lehet hogy többen lesznek?
Nagyon félelmetes volt belegondolni, hogy a technológia, a robotika idáig fejlődött. Már ilyen dolgokkal is találkozhatunk a mindennapokban. Ugyanakkor boldog is voltam, hogy részese lehettem ennek a pillanatnak. Élőben láthattam! Egyszerre éreztem izgalmat és félelmet – különleges és kicsit nyugtalanító is volt, de biztosan emlékezetes marad
– vallotta be a debreceni lakos a Metropolnak.
Debrecen már többször is felhívta magára a figyelmet különböző tech-attrakcióival:
Sokféle robot megfordult már a vidéki nagyvárosban, az biztos. Egy-két robot ide vagy oda, Enikő mégsem szeretne a járkáló robotemberrel újra összefutni.
„Annyi film foglalkozik azzal, hogy a robotok átvehetik az irányítást, és az emberek eltűnhetnek – bár ez persze csak az én gondolataimban játszódott le. Mindenesetre biztos, hogy nem mindennapi látvány volt, de őszintén szólva nem szeretnék újra így szembe találkozni vele az utcán. Jobb nekem ez a kis, megszokott világunk” – zárta szavait a nő.
Mégis hogy került az utcára a csúcstech robot? Lehet elszökött a gazdájától? Dehogy! Valójában okkal láthatták az emberek, a Tourinform iroda vendége volt a Turizmus Világnapján, amit a VisitDebrecen szervezett. A szerkezetet Ben-Bennek hívják és Magyarország egyetlen humanoid robotja.
A robotról Széles Diána, Debrecen alpolgármestere beszélt a közösségi oldalán:
Mutatjuk a róla készült felvételt!
Nemcsak Debrecenben, Budapesten, a Honvédkórházban is megjelentek.
Ezt nézd!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.