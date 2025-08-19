RETRO RÁDIÓ

4,5 millió forintba kerülhet a terhességi robot: élő babát fog világra hozni

A terhességi robot képes lesz sikeresen kihordani egy babát a fogantatástól a szülésig

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.19. 11:30
terhesség robot szülés

Kínai tudósok mostani bejelentése szerint az első terhességi robot, amely élő babának ad majd életet, közelebb áll a valósághoz, mint azt gondolnánk. A szakértők úgy vélik, hogy a technológia képes lesz sikeresen utánozni a terhességet a fogantatástól egészen a szülésig.

terhességi robot
A terhességi robot a jövőben kihordhatja a kisbabát Fotó: Anastasiia Chepinska /  unsplash.com – Képünk illusztráció

A technológiáról Dr. Chang Qifeng, a kínai Guangzhou-i Kaiwa Technology alapítója részletekbe is bocsátkozott. A kísérlet még fejlesztési szakaszban van, amelyben egy mesterséges méhet alkalmaznak, és egy csövön keresztül juttatják el a tápanyagokat a magzatba.

A kutató azt mondta, ha minden a tervek szerint halad, 2026-ban körülbelül 4,58 millió forint (100 ezer jüan) fogja eladni a robot prototípusát.

Hogyan fog működni a kínai terhességi robot?

A helyi média beszámolói szerint a robotot úgy tervezték, hogy utánozza a terhesség teljes folyamatát, bár a petesejt és a spermium megtermékenyítésének folyamata jelenleg nem tisztázott.

A baba a terhesség ideje alatt a robot testében fog élni, bár, sokan továbbra sem biztosak abban, hogyan ültetik be a magzatot a mesterséges méhbe.

Dr. Chang elmagyarázta, hogy mesterséges magzatvizet fognak használni a babák körül, hogy a méhhez hasonló környezetet hozzanak létre.

Elismerte, hogy a technológia nem vadonatúj, mivel a tudósok a múltban heteken át  sikeresen életben tartottak koraszülött bárányokat egy úgynevezett „biozsákban”.

A technológiai fejlődés ellenére már elkezdődtek az etikai és jogi viták a folyamattal kapcsolatban.

Vannak kritikusai a kínai terhességi robotnak

Az orvos azt állítja, hogy már felvette a kapcsolatot a Guangdong tartomány hatóságaival a jogszabály- és politikatervezetek előkészítése érdekében, egy olyan lépésben, amely örökre megváltoztatná az orvostudományt.

Mások azonban szkeptikusak voltak a robot azon képességével kapcsolatban, hogy sikeresen le tudja másolni az emberi terhességet.

A kritikusok azt állítják, hogy az anyai hormonok kiválasztása, más biológiai folyamatok mellett, egyszerűen nem másolható.

A Philadelphiai Gyermekkórház kutatói által írt cikk szerint hasonló technológia „kórossá” teheti a terhességet, annak ellenére, hogy mások azzal érveltek, hogy a nőknek többé nem kellene szembenézniük a kilenc hónapos babahordás mentális és fizikai kihívásaival.

