„Többórányi munkát megspórolnak nekünk" – beszélő robotok segítenek az ÉPC-Honvédkórházban

„Robot indul. Kérem az utat szabadon hagyni" – hallható az ÉPC- Honvédkórház alagsori folyosóin a gépi hang immár 17 éve. 2007-ben ugyanis nyolc robottargoncát telepítettek az ÉPC-Honvédkórházba, a robotok pedig azóta is szorgosan végzik munkájukat. Főleg szállítási feladatokat látnak el egyik pontról a másikra, legyen szó ételről, hulladékról vagy akár orvosi, műtős eszközökről. Hála a kórház eredeti tervezésének, a robotoknak saját liftjük van és a beprogramozott útvonalukon képesek úgy közlekedni, hogy kikerülik az akadályokat.

Nagy Gábor megmutatta nekünk, hogyan szállítják a konténereket a robotok saját liftjeiken keresztül, automatikusan Fotó: Máté Krisztián

Több óra munkát spórolnak meg a dolgozóknak a robotok

Egy kórház sosem áll meg, pláne nem az ÉPC-Honvédkórházban, ahová a szélrózsa minden irányából érkeznek betegek. Itt nincs ünnepnap, szabadság vagy hosszabb pihenő, folyamatos a pörgés. Épp ezért is örültek annyira a dolgozók, amikor 2007-ben 8 robottargonca lett telepítve az intézménybe, amik belső szállítási munkákat látnak el, meggyorsítva a napi munkát.

Ezek a robotok szállítják a veszélyeshulladékkal, kommunális hulladékkal, steril anyaggal, gyógyszertári anyaggal vagy épp étellel teli konténereket, hogy azt ne a dolgozóknak kelljen mozgatniuk, ezzel időt spórolva meg nekik

– nyilatkozta a Ripostnak Nagy Gábor, a Rendszerüzemeltetés részlegvezetője. Elárulta: napi 150-200 szállítási feladatot látnak el ezek a robottargoncák.

„A robotok egy központi szervertől kapnak információt arról, hogy hol van épp feladatuk és honnan hová vigyenek egyes konténereket. Ezt a szervert és a robotok működését három ember biztosítja és figyeli az év 365 napjában" – tette hozzá. A robottargoncák, megkapva a feladatot, azonnal a helyszínre érkeznek, a szállítandó konténer alá gördülnek, megemelik azokat és már viszik is oda, ahol épp szükség van rá. Így ér oda időben a reggeli, ebéd és vacsora is a fekvőbetegosztályokra, hiszen meghatározott időben a robot elszállítja az osztályra az ételt és jelez a nővérpultban, hogy már hordhatják is ki a betegeknek.

Tamás Orsolya vezető dietetikus szerint 5-10 emberről veszik le a plusz munkát ezek a robotok, segítve a mindennapokat Fotó: Máté Krisztián

Az ételt is robotok viszik az osztályokra

A mi munkánkat abban segítik a robotok, hogy az ételt szállítják a fekvőbetegosztályokra, naponta kétszer, meghatározott időben. Reggel 7-től 8 óráig viszik ki a reggelit és a tízórait, negyed 12-től pedig az ebédet, uzsonnát és a vacsorát. Így a betegek mindig ugyanabban az időben kapják meg az ételt, a nővéreknek már csak szét kell osztaniuk

– mondta el a Ripostnak Tamás Orsolya, a Központi Dietetikai Szolgálat vezető dietetikusa. Nem csak az étel kiszállításában segítenek a robotok a dolgozóknak, azok szállítják el például műtét után az eszközöket a sterilizálóba, majd ha készen vannak, vissza is hozzák őket a műtőhöz, hogy folyhasson tovább a munka, amiből bőven akad a Honvédkórházban.

Dr. Szabóné Darázs Mónika: Orvostechnikai eszközök, ápolási eszközök szállítása a központi sterilizálóból a felhasználási helyre. Fotó: Mate Krisztian

Nagyon fontos, hogy minden eszköz, ami a beteggel érintkezik, fertőtlenített legyen, amit invazív használunk - például a műtéti eszközök -, annak sterilnek kell lennie.” Ez hatalmas feladat. Ezeket az eszközöket tehát el kell juttatni a Központi Sterilizálóba, ebben is segítenek a robotok. Azok hozzák-viszik az eszközöket az osztályokról, műtőkből és szakrendelőkből a sterilizálóba, majd onnan vissza is szállítják. Így a dolgozóknak csak bele kell tenniük a konténerbe és hívni egy robotot

– részletezte Dr. Szabóné Darázs Mónika, a Kórházhigiéniai Osztály Központi Sterilizálójának vezetője.

„Ezt a munkát plusz három embernek kellene ellátnia, akik a robotok miatt így elmehetnek szabadágra, betegállományba, vagy akár van idejük megebédelni, hiszen a robotok teszik a dolgukat addig is" – tette hozzá.

A Honvédkórházban 17 éve segítik a munkát a robotok, de az emberi munkaerőre mellettük is szükség van, hiszen folyamatosan figyelni kell azokat és adott esetben kezelni a meghibásodásukat. A munkaerő tehát pótolhatatlan a kórházban, a robotok csupán segítik őket, hogy a megspórolt időt a betegek szolgálatával tölthessék - hangsúlyozták a kórházban.

Nézd meg a Ripost videóját a robotokról!