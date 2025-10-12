Gyárak, foci, meg a kínai piac – ilyen színes Kőbánya a retró képeken!

A mai Kőbánya területén, különösen a XVIII–XIX. században, jelentős mészkőkitermelés zajlott. A budai Vár, a Lánchíd, számos templom és pesti épület is ebből a helyi kőből épült. A kőbányák üregei idővel pincékké, raktárakká alakultak, amelyeket például a híres sörgyárak is használtak. Retró képeken Kőbánya elképesztő múltja!

Retró képeken Kőbánya színes múltja! Vietnámiak, kubaiak és még sok nemzetiség dolgozott az ipari gyárakban rég. Jászberényi út, Kőbányai Sörgyár, vietnámi küldöttség látogatása

1958 (Fortepan/FSZEK Budapest Gyűjtemény/Sándor György

Kőbánya retró múltja

Kőbánya, a főváros X. kerülete, sokak számára csupán ipari övezetként, panelrengetegként vagy épp a híres Dreher Sörgyár otthonaként él a köztudatban.

Kőbánya, Budapest egyik legkarakteresebb városrésze, ahol a retró hangulat és az ipari múlt kéz a kézben járnak. Egykor a főváros egyik legfontosabb ipari központja volt: a sörgyár, a gyógyszergyárak, a gyárkémények és a vasúti rendezőpályaudvar mind meghatározták a környék arculatát. Az itt élők számára ez nemcsak munkahelyet, hanem közösséget is jelentett, a gyárak mögött egy egész világ épült fel.

A retró Kőbánya azonban ennél sokkal színesebb: itt van a híres kőbányai pincerendszer, a panelrengeteg árnyékában megbúvó kis kocsmák, és persze a stadion, ahol a Kőbányai TE vagy a későbbi BKV Előre meccsein lüktetett az élet. A foci nemcsak sport, hanem összetartó erő is volt, generációk nőttek fel a poros pályák szélén.

A 90-es évektől egy új színfolt is megjelent a térképen, a kőbányai kínai piac. Itt találkozott Kelet és Nyugat, magyar és kínai, retró pulóverek és műanyag szandálok. A piacon minden volt, ami a korszakhoz kellett – olcsón, gyorsan, színesen.

A retró képek nemcsak utcákat, hanem emlékeket is őriznek, a gyárak füstjét, a meccsek hangulatát, a piac zsibongását. Kőbánya története ma is él, csak kicsit más ritmusban, de ha ránézünk a fotókra, újra felcsendül a múlt hangja.

Kőbánya nem csupán egy kerület Budapest térképén, sokkal inkább egy mozaik, amelyben ipar, vallás, természet és közösség él együtt. A múlt képei segítenek megérteni, honnan jövünk – és talán azt is, hová tartunk. Fedezd fel te is Kőbánya titkait: a sörgyárak mélyéről a templomok tornyain át a zöld parkok békéjéig.