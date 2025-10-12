Gyárak, foci, meg a kínai piac – ilyen színes Kőbánya a retró képeken!

Sörgyárak, szentélyek és zöld parkok nyomában jártunk, íme a retró képgaléria a X. kerületből. Hihetetlen, de igaz: innen ered Kőbánya neve, és köze van a budapesti sörhöz is! Megmutatjuk Kőbánya múltját retró képgalériában!
A mai Kőbánya területén, különösen a XVIII–XIX. században, jelentős mészkőkitermelés zajlott. A budai Vár, a Lánchíd, számos templom és pesti épület is ebből a helyi kőből épült. A kőbányák üregei idővel pincékké, raktárakká alakultak, amelyeket például a híres sörgyárak is használtak. Retró képeken Kőbánya elképesztő múltja!
Kőbánya, a főváros X. kerülete, sokak számára csupán ipari övezetként, panelrengetegként vagy épp a híres Dreher Sörgyár otthonaként él a köztudatban.
Kőbánya, Budapest egyik legkarakteresebb városrésze, ahol a retró hangulat és az ipari múlt kéz a kézben járnak. Egykor a főváros egyik legfontosabb ipari központja volt: a sörgyár, a gyógyszergyárak, a gyárkémények és a vasúti rendezőpályaudvar mind meghatározták a környék arculatát. Az itt élők számára ez nemcsak munkahelyet, hanem közösséget is jelentett, a gyárak mögött egy egész világ épült fel.
A retró Kőbánya azonban ennél sokkal színesebb: itt van a híres kőbányai pincerendszer, a panelrengeteg árnyékában megbúvó kis kocsmák, és persze a stadion, ahol a Kőbányai TE vagy a későbbi BKV Előre meccsein lüktetett az élet. A foci nemcsak sport, hanem összetartó erő is volt, generációk nőttek fel a poros pályák szélén.
A 90-es évektől egy új színfolt is megjelent a térképen, a kőbányai kínai piac. Itt találkozott Kelet és Nyugat, magyar és kínai, retró pulóverek és műanyag szandálok. A piacon minden volt, ami a korszakhoz kellett – olcsón, gyorsan, színesen.
A retró képek nemcsak utcákat, hanem emlékeket is őriznek, a gyárak füstjét, a meccsek hangulatát, a piac zsibongását. Kőbánya története ma is él, csak kicsit más ritmusban, de ha ránézünk a fotókra, újra felcsendül a múlt hangja.
Kőbánya nem csupán egy kerület Budapest térképén, sokkal inkább egy mozaik, amelyben ipar, vallás, természet és közösség él együtt. A múlt képei segítenek megérteni, honnan jövünk – és talán azt is, hová tartunk. Fedezd fel te is Kőbánya titkait: a sörgyárak mélyéről a templomok tornyain át a zöld parkok békéjéig.
