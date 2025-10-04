Megtalálták a magyar származású milliárdos titkos széfjét – ismert felesége 10 évet kaphat érte

René Benko, az osztrák üzleti élet milliárdos fenegyereke, hónapok óta egy bécsi börtönben ül, amiért eltitkolta vagyonát hitelezői elől. Benko cégei egy méretes, az osztrák üzleti életet is megrendítő bukáson vannak túl. Az innsbrucki születésű, magyar felmenőkkel is rendelkező vállalkozó sokáig pénzügyi zseniként volt elkönyvelve, aki európai és amerikai üzletek sorát hozta tető alá a szállodaiparban, a médiában és a turisztikában.

René Benko pénzügyi zseniként volt elkönyvelve Ausztriában Fotó: AFP / AFP

Világméretű birodalmat épített és luxusban fürdött, ám 2025 januárjában, élete egy pillanat alatt összeomlott. Akkor tartóztatták le, majd azóta is egy bécsi börtön egyszemélyes cellájának lakója. A most 48 éves milliárdos 1990-ben aratta első üzleti sikereit, majd főként az ingatlanbizniszben meghatározó cégbirodalmak fejeként, nem is titkolta, hogy milyen pazar körülmények között él.

Amikor csalás miatt letartóztatták, a veszteség mérséklésére, a fedezeti tőke után kutattak a nyomozók. Ehhez elég volt elővenni a Benkoról szóló színes, társasági lapokat és netes oldalakat, ahol látható volt Igls-ben épített modern kastélya, észak-olaszországi villája, méregdrága luxusjachtja, Ferrarija és egyéb értéktárgyai. Egyelőre 2,7 milliárd eurót próbálnak behajtani rajta az egyéni hitelezők, eddig felemás sikerrel. ( Az összes, cégeket érintő kár 20 milliárd euró lehet.)

Így találták meg René Benko titkos vagyonát

Benko testőröket is fizetett, egyikük azonban, hogy elkerüljön egy büntetőügyet, vádalkut kötött az ügyészséggel. Így derült ki, hogy Nathalie, a válófélben lévő, svájci születésű, topmodell feleség, egy titkos széfet tart fent közeli rokona, Pfunds kisvárosában található házában. A széf, a ház bunkerszerű pincéjében, üres borosrekeszek, mosogatószerek és wc-papírtekercsek mögé volt rejtve.

A testőr elárulta azt is, hogy a trezort Innsbruckból hozatta Nathalie és abban vészhelyzet esetére halmoztak fel pénzt és egyéb értékeket. A nyomozók rajta is ütöttek a házon, bejutottak a páncélszekrénybe is, ahol egy Nathalie Jagd feliratú dobozban, 60 ezer euró lapult, készpénzben. De megtalálták Benko, a sajtóban többször is lefényképezett, ám eltűntnek hitt luxusóráit 230 ezer euró értékben. Ezek között volt egy Patek Philippe Nautilus, amelynek piaci értéke meghaladja a 100 000 eurót. Ezt hordta a két évvel ezelőtti, Forma1-es Osztrák Nagydíjon is. De akadt ott Rolex, Audemars Piguet, Cartier, Hublot, Omega és Breitling márkájú luxusóra is. A széf hátsó részéből további, 120 ezer euró érőt ékszerek is előkerültek, köztük gyűrűk és mandzsettagombok, némely gyémántokkal és rubinokkal kirakva.