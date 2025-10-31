Így alakul a temetők nyitvatartása az ünnepek alatt és után

Ilyen nyitvatartási időre számíthatnak a fővárosban azok, akik mindenszentek és halottak napja alatt kilátogatnak a szeretteik sírjához. Mutatjuk, hogyan alakul a temetők nyitvatartása idén!

Így alakul a fővárosi temetők nyitvatartása halottak napja és Mindenszentek alatt és után. Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Így lesznek nyitva a temetők mindenszentek és halottak napja után

A fővárosi és néhány főváros környéki temető üzemeltetése a BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divíziójához tartozik. Az általuk üzemeltetett temetők listája a következő:

Új Köztemető

Farkasréti temető

Péceli temető

Gödöllői temető

Óbudai temető

Angeli úti urnatemető

Kerepesi temető

Ócsai temető

Budafoki temető

Cinkotai temető

Dunaharaszti temető

Dunakeszi temető

Csepeli temető

Csömöri Sírkert

Gyáli temető

Gyömrői temető

Kispesti temető

Kispesti öreg temető

Vecsési temető

Megyeri temető

Pesterzsébeti temető

Pestszentlőrinci temető

Rákospalotai temető

Tamás utcai urnatemető

Ezeknek a temetőknek a mindenszentek és halottak napja utáni nyitvatartása a következőképp alakul: november 15-ig 7:00–19:00 óra között vannak nyitva, november 16-30-ig pedig 7:30–17:00 óra között. Decembertől 7:00–17:00 órára módosul a nyitvatartási idejük. Azt sem árt tudni, hogy a Csepeli temető mellékkapui hétfőn 7:30–18:00-ig, keddtől péntekig 7:30–15:30-ig tartanak nyitva, hétvégén pedig zárva vannak. (A főkapu nyitvatartása eltérő lehet.) A Zsidó temetők a téli időszakban (október 27-től március 29-ig) vasárnaptól csütörtökig 8:00–16:00-ig, pénteken 8:00–15:00-ig tartanak nyitva, szombaton zárva vannak.

Így lesznek nyitva a temetők mindenszentekkor és halottak napján

Az ünnep időszakában az alábbi, meghosszabbított nyitvatartás mellett látogathatók a fővárosi temetők: október 30-tól november 2-ig 7:00-20:00 óráig. Az Új köztemetőben, a Farkasréti, illetve az Óbudai temetőben 2025. november 1-jén 16:00 órai kezdettel a temetőlátogatókkal közös mécsesgyújtásra kerül sor. Emellett az ünnep időszakában számos egyházi megemlékezést is tartanak majd: