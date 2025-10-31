RETRO RÁDIÓ

Így alakul a temetők nyitvatartása az ünnepek alatt és után

Mutatjuk, mire készüljön, aki szeretne kilátogatni elhunyt szeretteihez. Az is kiderült, hogyan alakul a temetők nyitvatartása az ünnepek alatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.31. 14:15
Ilyen nyitvatartási időre számíthatnak a fővárosban azok, akik mindenszentek és halottak napja alatt kilátogatnak a szeretteik sírjához. Mutatjuk, hogyan alakul a temetők nyitvatartása idén!

Temetők nyitvatartása halottak napján
Így alakul a fővárosi temetők nyitvatartása halottak napja és Mindenszentek alatt és után. Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Így lesznek nyitva a temetők mindenszentek és halottak napja után

A fővárosi és néhány főváros környéki temető üzemeltetése a BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divíziójához tartozik. Az általuk üzemeltetett temetők listája a következő:

  • Új Köztemető
  • Farkasréti temető
  • Péceli temető
  • Gödöllői temető
  • Óbudai temető
  • Angeli úti urnatemető
  • Kerepesi temető
  • Ócsai temető
  • Budafoki temető
  • Cinkotai temető
  • Dunaharaszti temető
  • Dunakeszi temető
  • Csepeli temető
  • Csömöri Sírkert
  • Gyáli temető
  • Gyömrői temető
  • Kispesti temető
  • Kispesti öreg temető
  • Vecsési temető
  • Megyeri temető
  • Pesterzsébeti temető
  • Pestszentlőrinci temető
  • Rákospalotai temető
  • Tamás utcai urnatemető

Ezeknek a temetőknek a mindenszentek és halottak napja utáni nyitvatartása a következőképp alakul: november 15-ig 7:00–19:00 óra között vannak nyitva, november 16-30-ig pedig 7:30–17:00 óra között. Decembertől 7:00–17:00 órára módosul a nyitvatartási idejük. Azt sem árt tudni, hogy a Csepeli temető mellékkapui hétfőn 7:30–18:00-ig, keddtől péntekig 7:30–15:30-ig tartanak nyitva, hétvégén pedig zárva vannak. (A főkapu nyitvatartása eltérő lehet.) A Zsidó temetők a téli időszakban (október 27-től március 29-ig) vasárnaptól csütörtökig 8:00–16:00-ig, pénteken 8:00–15:00-ig tartanak nyitva, szombaton zárva vannak.

Így lesznek nyitva a temetők mindenszentekkor és halottak napján

Az ünnep időszakában az alábbi, meghosszabbított nyitvatartás mellett látogathatók a fővárosi temetők: október 30-tól november 2-ig 7:00-20:00 óráig. Az Új köztemetőben, a Farkasréti, illetve az Óbudai temetőben 2025. november 1-jén 16:00 órai kezdettel a temetőlátogatókkal közös mécsesgyújtásra kerül sor. Emellett az ünnep időszakában számos egyházi megemlékezést is tartanak majd:

  • Óbudai temető: Katolikus szentmise, november 1. és november 2., 10:00, Óbudai Feltámadt Üdvözítő Temetőkápolna
  • Csepeli temető: Katolikus szentmise, november 1. és november 2., 16:00, Ravatalozó előtti tér
  • Cinkotai temető: Evangélikus megemlékezés: november 1., 14:00, Római katolikus megemlékezés: november 1., 15:00
  • Tamás utcai temető: Katolikus megemlékezés, november 1., 15:00
  • Angeli úti urnatemető: Ökumenikus megemlékezés, november 1., 15:00, Ravatalozó
  • Megyeri temető: Katolikus szentmise, november 1. 17:00, a temető közös keresztjénél

Mi a helyzet a vidéki temetők ünnepi nyitvatartásával?

Általánosságban elmondható, hogy a vidéki temetők nyitvatartása nem egységes, hanem évszakonként eltérő és a helyi önkormányzat dönt róla. A nagyobb városok temetőiben a fővároshoz hasonlóan van külön nyári és téli időszámítás, utóbbi pedig jellemzően a halottak napját követően lép életbe. Mindenszentekkor és halottak napján a legtöbb temető vidéken is hosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat. A pontos nyitvatartási időkről a település önkormányzatánál (pl. a weboldalukon) érdemes tájékozódni. Íme néhány példa:

VárosOktóber 31. (Péntek)November 1. (Mindenszentek)November 2. (Halottak napja)
Szeged (Belvárosi Temető)07:00 – 20:0007:00 – 20:0007:00 – 20:00
Debrecen (Köztemető)07:00 – 20:0007:00 – 20:0007:00 – 20:00
Miskolc (pl. Szentpéteri kapui, Vasgyári temetők)08:00 – 21:0008:00 – 21:0008:00 – 17:00
Pécs (Központi Temető)06:00 – 20:0006:00 – 20:0006:00 – 20:00

 

