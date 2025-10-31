Így alakul a temetők nyitvatartása az ünnepek alatt és után
Mutatjuk, mire készüljön, aki szeretne kilátogatni elhunyt szeretteihez. Az is kiderült, hogyan alakul a temetők nyitvatartása az ünnepek alatt.
Ilyen nyitvatartási időre számíthatnak a fővárosban azok, akik mindenszentek és halottak napja alatt kilátogatnak a szeretteik sírjához. Mutatjuk, hogyan alakul a temetők nyitvatartása idén!
Így lesznek nyitva a temetők mindenszentek és halottak napja után
A fővárosi és néhány főváros környéki temető üzemeltetése a BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divíziójához tartozik. Az általuk üzemeltetett temetők listája a következő:
- Új Köztemető
- Farkasréti temető
- Péceli temető
- Gödöllői temető
- Óbudai temető
- Angeli úti urnatemető
- Kerepesi temető
- Ócsai temető
- Budafoki temető
- Cinkotai temető
- Dunaharaszti temető
- Dunakeszi temető
- Csepeli temető
- Csömöri Sírkert
- Gyáli temető
- Gyömrői temető
- Kispesti temető
- Kispesti öreg temető
- Vecsési temető
- Megyeri temető
- Pesterzsébeti temető
- Pestszentlőrinci temető
- Rákospalotai temető
- Tamás utcai urnatemető
Ezeknek a temetőknek a mindenszentek és halottak napja utáni nyitvatartása a következőképp alakul: november 15-ig 7:00–19:00 óra között vannak nyitva, november 16-30-ig pedig 7:30–17:00 óra között. Decembertől 7:00–17:00 órára módosul a nyitvatartási idejük. Azt sem árt tudni, hogy a Csepeli temető mellékkapui hétfőn 7:30–18:00-ig, keddtől péntekig 7:30–15:30-ig tartanak nyitva, hétvégén pedig zárva vannak. (A főkapu nyitvatartása eltérő lehet.) A Zsidó temetők a téli időszakban (október 27-től március 29-ig) vasárnaptól csütörtökig 8:00–16:00-ig, pénteken 8:00–15:00-ig tartanak nyitva, szombaton zárva vannak.
Így lesznek nyitva a temetők mindenszentekkor és halottak napján
Az ünnep időszakában az alábbi, meghosszabbított nyitvatartás mellett látogathatók a fővárosi temetők: október 30-tól november 2-ig 7:00-20:00 óráig. Az Új köztemetőben, a Farkasréti, illetve az Óbudai temetőben 2025. november 1-jén 16:00 órai kezdettel a temetőlátogatókkal közös mécsesgyújtásra kerül sor. Emellett az ünnep időszakában számos egyházi megemlékezést is tartanak majd:
- Óbudai temető: Katolikus szentmise, november 1. és november 2., 10:00, Óbudai Feltámadt Üdvözítő Temetőkápolna
- Csepeli temető: Katolikus szentmise, november 1. és november 2., 16:00, Ravatalozó előtti tér
- Cinkotai temető: Evangélikus megemlékezés: november 1., 14:00, Római katolikus megemlékezés: november 1., 15:00
- Tamás utcai temető: Katolikus megemlékezés, november 1., 15:00
- Angeli úti urnatemető: Ökumenikus megemlékezés, november 1., 15:00, Ravatalozó
- Megyeri temető: Katolikus szentmise, november 1. 17:00, a temető közös keresztjénél
Mi a helyzet a vidéki temetők ünnepi nyitvatartásával?
Általánosságban elmondható, hogy a vidéki temetők nyitvatartása nem egységes, hanem évszakonként eltérő és a helyi önkormányzat dönt róla. A nagyobb városok temetőiben a fővároshoz hasonlóan van külön nyári és téli időszámítás, utóbbi pedig jellemzően a halottak napját követően lép életbe. Mindenszentekkor és halottak napján a legtöbb temető vidéken is hosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat. A pontos nyitvatartási időkről a település önkormányzatánál (pl. a weboldalukon) érdemes tájékozódni. Íme néhány példa:
|Város
|Október 31. (Péntek)
|November 1. (Mindenszentek)
|November 2. (Halottak napja)
|Szeged (Belvárosi Temető)
|07:00 – 20:00
|07:00 – 20:00
|07:00 – 20:00
|Debrecen (Köztemető)
|07:00 – 20:00
|07:00 – 20:00
|07:00 – 20:00
|Miskolc (pl. Szentpéteri kapui, Vasgyári temetők)
|08:00 – 21:00
|08:00 – 21:00
|08:00 – 17:00
|Pécs (Központi Temető)
|06:00 – 20:00
|06:00 – 20:00
|06:00 – 20:00
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre